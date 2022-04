O projeto de lei, apoiado pelo chanceler Olaf Scholz, previa a vacinação obrigatória contra a covid-19 para maiores de 60 anos.

Deputados alemães votam contra vacinação obrigatória

O projeto de lei, apoiado pelo chanceler Olaf Scholz, previa a vacinação obrigatória contra a covid-19 para maiores de 60 anos.

Numa altura em que o projeto de lei da vacinação obrigatória contra a covid-19 no Luxemburgo está "quase concluído", na vizinha Alemanha foi chumbado esta quinta-feira o projeto homólogo.

O Parlamento alemão (Bundestag) rejeitou o projeto de lei sobre a vacinação obrigatória contra a covid-19 para maiores de 60 anos, que tinha o apoio do chanceler Olaf Scholz e do ministro da Saúde, Karl Lauterbach. Dos 674 deputados, 378 votaram contra e 296 votaram a favor.

"Hoje é o dia da decisão", disse Lauterbach antes da votação, acrescentando que a vacinação obrigatória para os grupos mais velhos reduziria significativamente o número de mortes por causa do coronavírus. Lauterbach insistiu que taxas de vacinação mais elevadas significavam que o Governo não teria de impor outras medidas.

Uma sondagem recente revelou que cerca de 60% dos alemães são a favor da vacina obrigatória.

O deputado dos Verdes Janosch Dahmen instou o Bundestag a considerar a vacina para os maiores de 60 anos, garantindo que a ciência mostra que o grupo etário é mais vulnerável a doenças graves de infeção por covid-19. Dahmen disse que o parlamento também tinha a responsabilidade de ouvir a maioria dos alemães que se manifestaram em apoio do projeto de lei.

Por outro lado, na oposição, o deputado Tino Sorge, da CDU, afirmou que, uma vez que a situação atual não mostra um sistema de saúde sobrecarregado nem uma situação de emergência nas unidades de cuidados intensivos, não era necessário impor requisitos de vacinas no país. Sorge acrescentou também que a vacia obrigatória não vai ajudar no outono, se aparecer uma nova variante do vírus, provavelmente resistente às vacinas.

O deputado Wolfgang Kubicki, do FDP, também votou contra, uma vez que considerava "inconstitucional" forçar os adultos a tomar a vacina. "Não é tarefa desta casa proteger os adultos contra a sua própria vontade", disse Kubicki.

Já está em vigor a vacinação obrigatória para os profissionais de saúde.



