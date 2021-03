O período de amamentação é considerado como tempo de trabalho, não implicando qualquer perda salarial para as mulheres.

Deputado diz que nem todas as mulheres conseguem usufruir da licença de amamentação

Diana ALVES O período de amamentação é considerado como tempo de trabalho, não implicando qualquer perda salarial para as mulheres.

Está estipulado no Código do Trabalho. No Luxemburgo, uma mulher que esteja a amamentar tem direito à licença de amamentação, depois de regressar ao trabalho e até a criança ter dois anos de idade. Uma licença que se traduz em dois períodos diários de 45 minutos em que pode ausentar-se do trabalho. Mas, segundo o deputado François Benoy, do Déi Gréng, nem todas conseguem usufruir do direito.

Numa questão parlamentar dirigida aos ministros do Trabalho, Dan Kersch, e da Igualdade entre Mulheres e Homens, Taina Bofferding, François Benoy denuncia as "reticências" de muitos patrões em concederem às suas empregadas este direito. De acordo com o deputado d'Os Verdes, "para o patrão, as modalidades da implementação desta disposição do código do trabalho nem sempre são claras".

Razões que levam o Déi Gréng a pedir ao Governo informações precisas sobre a atribuição da licença de amamentação. Benoy quer saber quantas mulheres usufruem da licença e quantas queixas são feitas à Inspeção do Trabalho e das Minas devido a problemas no acesso a este direito.

Caso estes dados não existam, o deputado sugere a realização de um estudo sobre as questões e dificuldades ligadas à amamentação no mundo do trabalho. Para evitar eventuais conflitos entre trabalhadoras e patrões, Benoy questiona ainda os ministros se não faria mais sentido ser o Estado a arcar com o custo salarial da licença de amamentação, tal como acontece atualmente com parte da licença de paternidade e da licença parental.

Outra das perguntas do deputado d'Os Verdes prende-se com as mulheres que optam por usar a bomba de extração de leite. O parlamentar quer saber quais são as recomendações dirigidas às empresas nesta matéria, nomeadamente em termos de espaço para o efeito.

Regra geral, as mulheres a trabalhar a tempo inteiro podem usufruir da licença no início ou no final do dia de trabalho. Caso seja impossível amamentar a criança nas imediações do local de trabalho, podem juntar os dois períodos de 45 minutos, e tirar 90 minutos de uma só vez. O período de amamentação é considerado como tempo de trabalho, isto é, não implica qualquer perda salarial para a mulher. O empregador pode, no entanto, solicitar um atestado médico que declare que a mulher está a amamentar.



