Escândalo

Deputado apanhado a assistir pornografia no Parlamento britânico

Redação Não terá sido a primeira vez. Identidade não foi revelada, mas sabe-se que pertence ao Partido Conservador.

A Câmara dos Comuns britânica vê-se perante mais um escândalo, após o caso "Partygate", que levou o primeiro-ministro, Boris Johnson, e outros membros do Governo a serem multados por festas em Downing Street durante os confinamentos da pandemia.

Desta vez, o nome do envolvido ainda não foi divulgado mas o escândalo envolve um membro do Partido Conservador.

Segundo uma secretária de Estado, o deputado foi apanhado a ver pornografia no telemóvel, durante uma sessão parlamentar. Outros colegas teriam percebido o que estava a acontecer mas apenas esta pessoa, que estaria sentada ao lado do deputado, apresentou queixa. Esta não seria uma estreia, uma vez que o o mesmo membro do Partido Conservador já tinha sido apanhado por colegas a assistir no plenário ao mesmo tipo de conteúdos.

De acordo com a BBC, a queixa foi remetida para o Departamento Independente de Queixas e Reclamações do Parlamento (ICGS, na sigla inglesa).

O gabinete de Chris Heaton-Harris, responsável pela conduta dos conservadores, afirma que "após a investigação do ICGS, serão tomadas as ações necessárias".

Durante a sessão desta quarta-feira, a deputada do Partido Verde, Caroline Lucas, avançou que atualmente existem 56 deputados a serem investigados por "má conduta sexual", entre eles três membros do Governo.







