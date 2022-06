O ministro da Educação é contra uma reforma aprofundada do sistema de alfabetização nas escolas.

Ensino

Deputada denuncia desigualdades na escola devido às línguas

Diana ALVES

Myriam Cecchetti, deputada do déi Lénk, considera que há desigualdades no sistema escolar luxemburguês e que boa parte se deve à questão das línguas. Uma questão, aliás, já levantada num artigo recente do Contacto, onde o alemão continua a ser o maior problema dos alunos portugueses.

Citada pelo jornal L’Essentiel, após um debate sobre o assunto na Câmara dos Deputados, Cecchetti apelou para que se acabe com o sistema escolar desigual, denunciando aquilo que qualifica como "uma correlação demasiado grande entre o meio social das crianças e o seu sucesso escolar".

Para inverter a situação, a deputada pede ao Governo que avance com uma reforma do sistema de alfabetização, considerando que "uma das desigualdades resulta do conhecimento linguístico, algo proveniente do meio familiar".

Ensino em alemão. O pesadelo dos alunos portugueses no Luxemburgo O projeto de alfabetização em francês nas escolas fundamentais públicas é saudado por pais portugueses e especialistas. O ensino em alemão tem sido o maior problema dos alunos lusitanos, muitas vezes travando-lhes um futuro promissor.

Algo de que o ministro da Educação discorda. De acordo com o jornal, Claude Meisch recusa a ideia de que o sistema de ensino é desigual. Para Meisch, o crescente número de jovens que conclui a escola prova que as coisas estão a funcionar.

O ministro mostra-se assim contra uma reforma aprofundada, considerando mais pertinente apostar em questões como a orientação dos alunos. Mesmo assim, Meisch reconhece que há arestas por limar no sistema de ensino luxemburguês. É o caso do plurilinguismo nas creches e do enquadramento dos alunos com necessidades especiais.







