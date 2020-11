Um estudo britânico colocou o Grão-Ducado em segundo lugar entre os países nos quais o comportamento dos habitantes tende a ser preguiçoso, em grande parte pela falta de atividade física.

Depois de Portugal, o Luxemburgo está no pódio dos mais preguiçosos

Um estudo britânico colocou o Grão-Ducado em segundo lugar entre os países nos quais o comportamento dos habitantes tende a ser preguiçoso, em grande parte pela falta de atividade física.

Longe da imagem do "super produtivo" da Europa, o Grão-Ducado foi considerado o segundo país mais preguiço, num estudo britânico que compara as rotinas em 37 países ditos desenvolvidos, citado pelo L'Essentiel. Sensivelmente do tamanho do Alentejo, o país só fica atrás de Portugal.

Depois da falta de exercício físico, "a forte propensão para pedir refeições em vez de cozinhar", ajuda a explicar a conclusão dos investigadores que decidiram focar-se na medição das horas de descanso dos inquiridos. Além das horas trabalhadas, o número de passos diários, a atividade física, as pesquisas na Internet e os pedidos de take-away ajudam a fazer um retrato dos hábitos dos países observados.

Muito embora o Luxemburgo se destaque pela positiva no que respeita à organização do trabalho, cai a pique nos parâmetros que medem as motivações do dia-a-dia dos residentes. No Google, são frequentes pesquisas como "como trabalhar menos" ou "dicas para dar a impressão de estar desperto".

Depois de Portugal e do Grão-Ducado, a Bélgica também entra no pódio dos investigadores britânicos. Os menos preguiçosos, do outro lado da tabela, são, por ordem, a Suíça, a Suécia e o Japão.

