Depois da chuva... o calor

Tirou as gabardinas, as botas e o guarda-chuva do armário? Poderá ter de os guardar no fim de semana e substituir pelas sandálias e t-shirts. De acordo com as previsões do Meteolux o próximo fim de semana será de verão. O sol vai brilhar entre sábado e domingo e os termómetros podem mesmo subir aos 23 de máxima no domingo.

Até lá ainda vai precisar do guarda-chuva e do casaco pelo menos até sexta, com as temperaturas máximas a não ultrapassarem os 12 graus. No sábado o mau tempo começa a dar tréguas com os termómetros a subirem para os 17 graus de máxima. Já no domingo ultrapassam os 20 graus, sendo esperados, no entanto, aguaceiros.

Mas segundo as previsões do Meteolux será sol de pouca dura. A chuva deverá regressar com alguma intensidade já na segunda, 10 de maio, com máximas de 15 graus.

