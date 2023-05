Lei prevê multas e pena de prisão para os infratores.

Dados

Depósito ilegal de lixo na via pública mais frequente no norte do país

Susy MARTINS Lei prevê multas e pena de prisão para os infratores.

As autoridades registaram 886 delitos de depósito de lixo na via pública, nos últimos cinco anos. Quase metade dos casos (398) ocorreu no norte do país e a maioria foi depositada na natureza.

Perto de 30% dos casos foram registados na zona sudeste, 22% no centro-oeste e somente 4% na região da capital. Olhando só para os dados do ano passado, observa-se que houve um total de 246 delitos, sendo que 60% foram o norte.

Os dados foram revelados pelo ministro da Segurança Interior, Henri Kox, em resposta parlamentar. No documento pode ainda ler-se que a lei de 21 de março de 2021 prevê multas que vão de 25 a 1.000 euros para o depósito de lixo na via pública ou mesmo a uma pena de prisão, que pode ir de oito dias a um mês.

Caso o lixo seja perigoso, a multa pode mesmo ascender aos 100.000 euros.



