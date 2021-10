A Câmara dos Deputados debate esta quarta-feira a possibilidade de conceder dois dias de folga por mês a mulheres durante a menstruação.

Debate sobre dois dias de folga para mulheres menstruadas não reúne consenso entre feministas

Tiago RODRIGUES A Câmara dos Deputados debate esta quarta-feira a possibilidade de conceder dois dias de folga por mês a mulheres durante a menstruação. O assunto não reúne consenso na plataforma JIF - Journée Internationale des Femmes, que organiza esta segunda-feira um encontro para lançar questões e quebrar o "tabu".

A petição criada há uns meses por Ornella Romita para incluir dois dias de dispensa do trabalho para mulheres que experienciam uma menstruação dolorosa reuniu rapidamente as 4500 assinaturas necessárias para organizar um debate público entre os deputados.

Antes, a JIF Luxembourg, que reúne cerca de 20 organizações que trabalham em prol da igualdade entre mulheres e homens, junta-se num encontro para discutir o tema, esta segunda-feira, entre as 18 e as 20 horas. A pertinência desta reunião aberta deve-se ao facto de que apesar de haver um "interesse" comum no debate de temas como este, dentro da plataforma "não houve consenso sobre o assunto", explicou Jessica Lopes, membro da JIF.

"A petição pede dois dias de férias por mês e uma parte das organizações não assinou porque ainda existe um medo de que isso torne as mulheres ainda mais dificilmente empregáveis ou que tenha outras consequências negativas". Então, por ser uma "questão pouco debatida" e ainda um "tabu", a JIF quer "aproveitar para falar antes do debate". Porque "a petição teve mais de quatro mil assinaturas e por isso há aqui um interesse", acrescenta Jessica Lopes.

O mundo de trabalho por completo deve ser repensado. É um debate muito além destes dois dias. Jéssica Lopes, membro da Journée Internationale des Femmes (JIF)

Lançando questões sobre a adaptação do mundo do trabalho para pessoas com períodos dolorosos ou o impacto da menstruação no corpo da mulher e na sua produtividade, a plataforma feminista pretende também fazer uma antevisão do debate de quarta-feira. Porém, Jessica e a JIF não têm grandes esperanças quanto ao resultado: "Inserir dois dias de férias no código de trabalho para uma mulher é algo que não ambicionamos realmente, porque sabemos que isso não vai acontecer".

No entanto, é importante que "finalmente o tema seja debatido no espaço público e político". Jessica confessa que a JIF não espera "grandes alterações", mas pede que pelo menos "haja consciencialização" e que se pense no assunto, sobre o qual se "deveria começar a considerar e não continuar a funcionar como algo que não existe".

Caso contrário, a consequência é que "várias mulheres acabam por sofrer em silêncio". Sobre a dificuldade na logística do trabalho pela questão de se acrescentar mais 24 dias aos 26 de férias por ano no Luxemburgo, a JIF clarifica que a ideia não é transformar esses dois dias por mês em férias, "mas sim em dispensa". "Para o patrão significa dois dias em que a mulher não vai trabalhar e é paga. A grande dificuldade é que se isso acontecer, o patrão pode preferir contratar um homem, tornando as mulheres mais dificilmente empregáveis, o que pode ser uma grande consequência", alerta Jéssica.

Por isso, mais do que discutir os dois dias de dispensa, "a ideia é pensar como o mundo do trabalho pode ser adaptado e diferente para as mulheres". A ativista vai até mais longe: "O mundo de trabalho por completo deve ser repensado. É um debate muito além destes dois dias. Queremos mostrar a diversidade das dificuldades que uma mulher menstruada pode encontrar no trabalho".

