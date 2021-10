Autora da petição que lançou o debate na Câmara dos Deputados garante que vai continuar a lutar pela discussão do tema.

Sociedade 2 min.

Parlamento

Debate sobre dispensa para mulheres menstruadas deixou "tudo em aberto" mas não fica por aqui

Tiago RODRIGUES O Parlamento debateu esta quarta-feira de manhã a possibilidade de conceder dois dias de dispensa por mês a mulheres durante a menstruação. Jessica Lopes, da plataforma JIF, diz que “ficou tudo em aberto”, mas que todos os deputados estavam de acordo quanto à importância do tema. A autora da petição que lançou a discussão garante que o assunto não fica por aqui.

O debate público estava marcado para as 10h30 desta quarta-feira, na Câmara dos Deputados. O tema em discussão era a possibilidade de incluir no Código de Trabalho dois dias de dispensa para mulheres que experienciam uma menstruação dolorosa. O assunto foi levado ao Parlamento depois de a petição criada há uns meses por Ornella Romita ter reunido mais do que as 4.500 assinaturas necessárias para organizar um debate.

A própria peticionária esteve presente na discussão da Câmara, onde apresentou o documento. Ao seu lado esteve uma médica ginecologista, que fez uma apresentação sobre o período das mulheres e o estigma que lhe está associado, juntando uma análise histórica do tema. Depois, "os diferentes deputados tiveram a possibilidade de fazer perguntas, que foram dirigidas sobretudo à médica", relatou Jessica Lopes, membro da plataforma feminista JIF (Journée Internationale des Femmes), que também acompanhou a sessão.

"Os deputados fizeram perguntas sobre as dores menstruais e sobre qual é que seria o número de mulheres que poderiam eventualmente pedir a dispensa, para tentar quantificar. Depois falou-se de possíveis abusos por parte de mulheres que não tenham dores no período e que peçam sistematicamente a dispensa sem necessidade, o que teria um custo enorme para os patrões", contou a ativista.

Segundo Jessica, todos os deputados estavam de acordo acerca da importância de debater-se o assunto, e questionaram sobre uma possível discriminação contra os homens. "A Ornella respondeu que também há pedidos de dispensa para desporto ou política e que nesses casos não há discriminação".

No final, a peticionária "sublinhou que o passo mais importante foi tematizar o assunto no espaço público e político" e que a possibilidade dos dois dias de dispensa era um "início de ideia", mas que também está "aberta a explorar outras opções, como o teletrabalho, quando possível". A peticionária sugeriu ainda a criação de uma comissão para explorar o tema.

Numa das intervenções do debate, o ministro do Trabalho "disse que a lei prevê que, em alguns setores, só no terceiro dos três dias de baixa é que uma pessoa tem de entregar a declaração médica. Ou seja, a pessoa pode dizer que está doente e ficar em casa dois dias sem declaração. Mas noutros setores, o patrão pode pedir o papel do médico logo no primeiro dia", apontou Jessica. "O ministro referiu-se às organizações patronais e alertou que isso poderia criar abusos. Ficou tudo em aberto, mas a maioria dos deputados saudou a Ornella pela petição".

Sem um resultado concreto, a peticionária afirmou no final do debate que quer "assegurar que a temática não morre hoje" e que vai continuar em contacto com os diferentes ministérios, porque o do Trabalho "não é o principal", mas sim os da Igualdade de Género e da Saúde, que "também têm de ser implicados". Então, esclarece Jessica, é sobre isso que a autora "vai querer focar, com o apoio das organizações feministas no Luxemburgo".

