De que é que se falou mais este ano no Instagram e Facebook? Não foi só pandemia

O futebolista Cristiano Ronaldo, a subida do preço dos combustíveis e os Jogos Olímpicos foram alguns dos temas mais falados nas redes sociais Facebook e Instagram em 2021, divulgou esta quinta-feira a Meta, empresa de Mark Zuckerberg que detém ambas.

Entre os temas com maior volume de conversação em 2021 na Meta, destacam-se o futebolista Cristiano Ronaldo, que em agosto, 12 anos depois, regressou ao Manchester United, a subida do preço dos combustíveis, que atingiu valores máximos históricos, e os Jogos Olímpicos de Tóquio, onde a comitiva portuguesa conquistou quatro medalhas, incluindo o ouro de Pedro Pichardo no triplo salto.

Também falado foi o confinamento, depois de o ano ter começado com “um novo pico de casos de infeção por covid-19” e que “foi sendo abordado ao longo do ano nas redes sociais da Meta”. Ainda no âmbito da covid-19, também o termo “vacinas” foi amplamente comentado, dado o processo de vacinação da população.

A conquista pelo Sporting Clube de Portugal da Liga Portuguesa de Futebol, ao fim de 19 anos, e os festejos consequentes estiveram também em destaque nas duas redes sociais da Meta ao longo do ano. Também no campo do futebol, a participação da Seleção Portuguesa no Campeonato Europeu de futebol, onde foi eliminada nos oitavos de final, tornou este num dos temas mais comentados do ano.

Contas de futebolistas entre as que mais cresceram em 2021

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que morreu em 10 de setembro, foi alvo de “muitas homenagens feitas nas redes sociais Facebook e Instagram”.

Por fim, surge o tema da sustentabilidade, com a Meta a assinalar que “é cada vez mais premente” e que a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP26), realizada em Glasgow, “foi também um dos temas que marcou as conversações este ano”.

O comunicado enviado à Lusa refere que “além dos temas mais comentados, 2021 também foi um ano de muita música nas redes sociais da Meta”, destacando-se “Trava na Pose, Chama no Zoom, Dá um Close”, de DJ Patrick Muniz, com participação de Mc Rennan, “Fé”, do ‘rapper’ Piruka, e “Parabéns”, de Panda e os Caricas.

Entre as contas nacionais de Instagram que mais cresceram este ano, a Meta destacou três, as dos futebolistas Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Pepe.

Por fim, entre as ‘hashtags’ mais utilizadas em Portugal entre Facebook e Instagram constam “#portugal”, “#photography” e “#lisboa”.

Para obter o ‘Year in Review 2021’ foram analisadas as principais palavras-chave utilizadas nas duas redes sociais, tendo sido selecionada “uma lista de tópicos mais discutidos com base no seu volume total e crescimento ao longo do ano”, que foram então “analisados de forma anónima e agregada para identificar temas e momentos únicos em 2021”, conclui o documento.

