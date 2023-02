Mohammed, a mulher e os três filhos já não vão ser expulsos de casa esta quarta-feira. O tribunal voltou a adiar o despejo. Haverá uma audiência para decidir a nova data. Mas a família continua sem ter uma solução e pede ajuda para encontrar um teto.

Sociedade 5 min.

Habitação

Adiado despejo de família de refugiados

Tiago RODRIGUES

O problema voltou a ser adiado. A família de Mohammed Ibrahim já não será expulsa de casa esta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, como estava previsto por ordem judicial. Dias depois da publicação do artigo do Contacto, o iraquiano de 41 anos telefonou para o tribunal para saber se havia uma nova decisão. "Liguei na sexta-feira e disseram-me que a data do despejo foi anulada e que haveria uma audiência para decidir uma nova data", revelou Mohammed.

Família de refugiados será despejada em pleno inverno O tribunal ordenou a expulsão. A família tem uma semana para encontrar um teto ou será posta na rua.

A família ainda não sabe, portanto, até quando é que terá de deixar a habitação - um apartamento de dois quartos na capital -, mas reconhece que a saída será inevitável. "Talvez tenhamos de sair até ao final de março. Na última vez que adiaram o despejo, deram-nos cerca de 40 dias, então acredito que desta vez seja semelhante", calculou. Mohammed vive com a mulher, de 33, e os três filhos, de 13, nove e oito anos. Fugiram do Iraque e vivem no Luxemburgo desde 2018. Passaram a morar naquela casa em 2020, mas a mudança de senhorio viria a complicar-lhes a vida.

O novo proprietário, que, segundo Mohammed, tem cerca de 80 anos e detém pelo menos sete apartamentos na mesma rua, incluindo aquele em que reside, no edifício em frente, alegou precisar da casa para "necessidades pessoais". A primeira decisão do tribunal foi tomada em setembro do ano passado, ordenando que a família deixasse a casa em outubro. Como não conseguiam encontrar uma nova casa num tão curto espaço de tempo, receberam uma carta no dia 6 de dezembro, com uma nova data de despejo: ou saíam até dia 2 de janeiro de 2023 ou seriam despejados no dia 4. Ou seja, tiveram uma notificação de 27 dias para deixar o apartamento.

No entanto, a família continuava sem conseguir encontrar uma nova casa até ao final do ano passado. A advogada voltou a pedir um adiamento da decisão do tribunal. No dia 24 de janeiro, receberam uma nova carta. Desta vez, a data-limite para a saída do apartamento era 13 de fevereiro (esta segunda-feira), ou seriam despejados no dia 15, às 9 horas. Entre a data anterior e a nova, distam 42 dias. Da data em que receberam a carta até ao despejo, 22 dias. Agora, Mohammed aguarda a nova decisão: "Estou a tentar falar com a minha advogada para saber quando será a audiência e qual será a nova data. E provavelmente teremos de voltar a pagar 800 euros pela decisão do tribunal".

Despejos estão proibidos no Luxemburgo, mas há exceções na lei Os despejos estão suspensos até 31 de março. Mas, os proprietários podem expulsar os inquilinos se houver degradação das instalações ou alegando que precisam da habitação para "necessidades pessoais". E não têm que o provar.

Por cada pedido de adiamento do despejo, há custos judiciais a pagar: os inquilinos receberam uma fatura de 878 euros na primeira decisão, e outra de 880 euros na segunda. Além disso, o casal continua a pagar todos os meses a renda de 1600 euros, mais encargos, e também já pagou os primeiros 15 dias deste mês, apesar da ordem de despejo. Neste momento, tanto Mohammed como a mulher estão desempregados e continuam à procura de trabalho. Estão resgistados na ADEM, a tirar um curso de línguas, para aprender o francês. O único rendimento da família é o subsídio do Estado porque têm o estatuto de proteção temporária no Luxemburgo.



"Impossível encontrar uma casa"

O casal está desesperado para encontrar uma nova casa, mas condições exigidas pelas agências imobiliárias são cada vez mais difíceis. Como têm três filhos, o apartamento teria de ter no mínimo três quartos e a maior parte dos proprietários não aceita. Também lhes é exigido um contrato de trabalho CDI (sem termo) e um rendimento mensal três vezes superior ao valor da renda, o que para uma casa de três quartos, "que não custa menos de 1800 euros", reflete Mohammed, é praticamente "impossível" de suportar. O casal teria de ganhar, no mínimo, 5400 euros.

O iraquiano pediu ajuda a várias associações, informando que iria ficar ser despejado, mas todas responderam que não tinham habitações disponíveis e que não podiam ajudar. Só a Comuna do Luxemburgo é que respondeu que, se tivesse uma casa livre, entraria em contacto, mas que não podia prometer nada. "Ninguém nos consegue ajudar. Já tentámos contactar todos os serviços sociais, mas dizem que não têm casas. Só nos podem orientar quando já estivermos na rua. Não sabemos o que fazer", desabafou Mohammed.



O Contacto tentou obter uma reação por parte da assistência social, mas responderam que "não podiam comentar o caso devido ao sigilo profissional".

Senhorios podem ser penalizados por despejos fraudulentos Uma das exceções à proibição dos despejos é a alegada "necessidade pessoal" do proprietário para ficar com a casa livre. Mas e se a justificação não for verdadeira?

Os despejos estão atualmente suspensos até ao dia 31 de março. Existem, no entanto, duas exceções na lei: os senhorios podem expulsar os inquilinos se houver degradação do estado do imóvel ou simplesmente alegando que precisam da habitação para necessidades pessoais. O proprietário da casa onde a família de Mohammed vive alegou precisar do imóvel para "uso pessoal". Legalmente, o senhorio pode pedir para ter a casa livre caso tenha a intenção de ocupá-la ou para que seja ocupada por um parente ou familiar até ao terceiro grau. Neste caso, deve enviar uma carta de rescisão ao inquilino, que tem seis meses para abandonar o imóvel.

A lei do Arrendamento Residencial alterada de 21 de setembro de 2006 prevê igualmente, porém, uma sanção quando a razão da necessidade pessoal dada pelo senhorio não é genuína. O texto refere que "o antigo arrendatário tem direito a indemnização se, no prazo de três meses após a sua partida, o local não estiver ocupado para os fins indicados como motivo da rescisão do contrato de arrendamento, quer no aviso de rescisão do contrato, quer no requerimento de início do processo ou na sentença".

Segundo fonte do Ministério da Habitação, o proprietário "deve provar que viveu pessoalmente no alojamento, por exemplo, com um certificado de residência". Caso não o consiga provar, os custos podem ser bastante elevados. "Se o tribunal considerar que a razão dada para impedir a prorrogação legal foi fraudulenta, o arrendatário tem direito a danos que não podem ser inferiores ao montante de um ano de renda", indicou a mesma fonte ao Contacto, citando o documento da lei.

