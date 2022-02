A Deep Web é uma galáxia virtual, 500 vezes maior do que a net, como a conhecemos. Secreta e indetectável a Dark Web é a sua face negra, onde prolifera o crime.

Dark Web: o lado negro da utopia

Luís Pedro Cabral A Deep Web é uma galáxia virtual, 500 vezes maior do que a net, como a conhecemos. Secreta e indetectável a Dark Web é a sua face negra, onde prolifera o crime. Na internet profunda encontra-se tudo. Os terroristas e os governos, as universidades, os militares, os espiões, os polícias e os ladrões. Todos anónimos.

É a ilusão de todas as ilusões, tão certa e tão incerta como o Diabo nos detalhes, essa impressão hermenêutica de o mundo parecer pequeno quando está online. A cada cinco minutos, são gerados no mundo digital mais de 9,1 terabytes, são publicadas mais de dois milhões de stories, mais de 300 milhões de mensagens trocadas, só no WhatsApp, por ínfimo exemplo. Tão rápido se obtém a receita do doce da avó como de um engenho explosivo, tão depressa se encontra um amigo de infância como os componentes da bomba atómica.

As possibilidades são intermináveis. Online, a navegar nesta gigantesca rede social, no imenso asilo de solidão em que o mundo globalizado se transformou, encontra-se tudo e o seu contrário. O universo “www”, com toda a sua informação e contra-informação, todas as conexões e todas as suas hiperligações activas, apresenta-se como um fluxo universal virtualmente infinito, em que se convocam revoluções debaixo de um chapéu de sol, o google substitui o pensamento, a wikipédia a História, o twitter o umbigo, a pedra filosofal está em promoção no eBay e a vida se partilha como um animal de estimação.

A privacidade está para o WWW como o háptica para um telemóvel. Objectivamente, a ausência de privacidade é proporcional à ausência de liberdade.

A realidade virtual tomou o poder, tão certo como as impressões digitais num ecrã, que é onde a vida passa nos dias que correm, no seu sedentarismo alucinante. Na transição tecnológica, passámos de “slaves to the rhythm”, como dizia a Grace Jones, para slaves do algorhythm. O que antes parecia ficção, agora não passa de Spam. E nada disto se aproxima remotamente da ingenuidade cósmica de achar que a internet privilegia a privacidade, quando é a sua impossibilidade mais objectiva. A privacidade está para o WWW como o háptica para um telemóvel. Objectivamente, a ausência de privacidade é proporcional à ausência de liberdade.

Hoje em dia, esse já parece ser o menor dos riscos que corremos. É nas ocasiões em que estes riscos ficam expostos e se apresentam tão reais quanto o cibercrime, que o medo propaga como um vírus e se discute o ciberterrorismo e as fragilidades da cibersegurança, termo técnico para uma luta desigual. Os últimos tempos deixaram Portugal completamente exposto nessa matéria, ao ponto da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, estando Portugal sob ciberinvasão, ter relativizado a incapacidade nacional com as incapacidades que já demonstrou o próprio Pentágono, expoente dos expoentes securitários, para se proteger do ciberterrorismo. Ficámos todos mais descansados.

Os ciberataques que se tornaram públicos, primeiro ao grupo Impresa, depois à Vodafone, não deixaram apenas as fragilidades de segurança das próprias empresas, e com estas as de sectores fundamentais para o funcionamento do próprio país. É nestas alturas que se costuma falar da Deep Internet e da Dark Net. Aparentemente, a única coisa que se sabe de concreto é que a informação circula por lá. Anátema dos tempos modernos: a internet profunda foi criada para ser segura. O que significa que até o crime se encontra bem guardado.

As camadas de cebola

Um dia, numa realidade não muito distante, a tecnologia da evidência viu-se forçada a desenvolver a tecnologia do anonimato. E assim nasceu esse anátema massivo, 500 vezes maior que toda a informação contida na Internet comum. Uma rede secreta, que se move nas profundidades, camadas abaixo da superfície da Internet. Uma galáxia sem sítio, sem IP, sem morada, sem rasto digital ou ciberpegada, onde os motores de busca vulgares não têm acesso. Onde é possível tudo e mais alguma coisa que na World Wide Web não é.

A Deep Internet, como foi baptizada, é hoje a sociedade anónima mais globalizada do universo digital. A Deep Net, calcula-se, aloja mais de 600 mil milhões de documentos. E a sua informação total, segundo especialistas, já ultrapassa os oito mil milhões de terabytes. Os mais românticos, chamam-lhe liberdade online, onde é possível a livre expressão e o acesso ilimitado. Os menos, descrevem-na como um lugar obscuro e perverso, como uma daquelas cidades sem regras nem lei, de um western americano, não fosse a sua tecnologia made in USA. Em busca da privacidade perdida, nasceu debaixo da rede uma cibergaláxia virtualmente impenetrável.

Foi em 2001 que os rumores começaram a sair do armário. Cientistas ao serviço dos Laboratórios de Investigação Naval da Marinha americana, em Washington, estavam a desenvolver, desde meados da década de 90, um sistema de invisibilidade online. Para traduzir algo muito complexo em palavras simples: uma rede secreta, cuja função primeira era permitir aos funcionários do governo americano aceder e recolher informações contidas em websites públicos, em completo anonimato. Ver, sem ser visto. Em simultâneo, utilizar esta rede para proteger as comunicações da Marinha dos EUA e do governo americano, garantindo a inviolabilidade da informação.

Foto: Shutterstock

Um ano depois, Paul Syverson, um matemático, com doutoramento em filosofia e mentor do projecto, em parceria com Michael Reed e David Goldschlag, apresentaram, sob sigilo, uma das mais fabulosas e controversas criações tecnológicas online: Uma rede inacessível aos motores de busca www. Em 1998, a Marinha americana registou estrategicamente a sua patente. O TOR, acrónimo de The Onion Router, nasceu sob o signo de um paradoxo tecnológico. A necessidade de manter secretas as comunicações da Marinha americana, fez com que a própria Marinha decidisse democratizar este software, massificando-o, de fonte aberta, para se ocultar na multidão. Se mantivesse este sistema exclusivo para seu uso, este perderia a sua camuflagem. Quanto mais utilizadores tem, maior a sua segurança.

Na rede secreta, esta linha entre o computador e o servidor dissolve-se. Os sites da Deep Web não são estáticos, a sua busca é dinâmica.

O símbolo do TOR – a um mero download de distância de qualquer utilizador -, é uma cebola, que traduz na perfeição o seu sistema operacional. Mesmo na mais recôndida parte do mundo, basta a um utilizador instalar o Onion Router e o seu computador assume em instantes o TOR Hidden Service Protocol. O computador conecta-se imediatamente a milhares de outros computadores e servidores de todo o mundo na rede TOR. Este utilizador passa a ser de todos os sítios e de nenhum. O TOR encripta a informação camada por camada, vai passando por nodos (nós/ espaços de confluência entre outros espaços) secretos, acrescentando encriptação, tornando-a anónima. Não funciona como a rede de internet à superfície. Nas profundezas da net escondida, não se navega. Mergulha-se.

Normalmente, quando alguém se conecta a um website, o seu computador tenta estabelecer essa ligação pela via mais directa possível. A sua rede, identificada por um endereço IP, fica sempre registada como o ponto de partida dessa comunicação. Na rede secreta, esta linha entre o computador e o servidor dissolve-se. Os sites da Deep Web não são estáticos, a sua busca é dinâmica. Por passar por um longo circuito de despistagem, tem uma grande desvantagem de velocidade em relação à rede de internet convencional. Na página oficial do TOR Project, que não tem fins lucrativos, diz-se assim: “Há muitas razões para o TOR ser mais lento. É o preço a pagar pelo anonimato”.

Conforme o governo americano pôde constatar, não é o único. Basta recordar que o famigerado Wikileaks nasceu e cresceu na Deep Web.

O lado negro da invisibilidade

Se não fosse esta tecnologia, a Primavera Árabe jamais teria acontecido. Edward Snowden, ex-funcionário da CIA, jamais teria chegado ao exílio. Snowden admitiu ter utilizado a Deep Web para encaminhar de forma segura e indetectável, por exemplo, para o jornal The Guardian, as provas da espionagem do governo americano, através da NSA, aos governos de outras nações, entre as quais, a Alemanha e a Grã-Bretanha. Um embaraço diplomático à escala planetária, que tornou, isto sim, o mundo um lugar minúsculo para Snowden, transformado num espião acusado de espionagem, utilizando uma rede secreta concebida pelo governo que o acusa. Uma hipérbole Le Carré, em que a ficção se viu amplamente ultrapassada pela realidade.

A Deep Web está para a Internet normal, como um imenso oceano por baixo de uma piscina virtual. Através de um motor de busca, como o Google, só é possível aceder a pouco mais que 0,03 por cento da toda informação da internet. A restante, encontra-se mergulhada na Deep Web. A rede secreta está longe de ser secreta, embora apenas no sentido da sua popularidade. O TOR já ultrapassou os 400 milhões de downloads. Actualmente, já não é o único browser para aceder à Deep Web.

Na sua versão benevolente, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Projecto TOR, a rede anónima transformou-se na ferramenta das ferramentas para activistas de todo o mundo, que encaram este espaço virtual como território de liberdade, livre de garras dictatoriais e dos seus derivados. Em países onde a repressão é férrea, como a China ou o Irão, funciona como a arma-secreta para a denúncia de atentados aos Direitos Humanos. É igualmente muito usada pelas universidades, por investigadores das mais vastas áreas do conhecimento. O crescimento das bases de dados académicas e científicas foi exponencial na Deep Web, onde se encontram verdadeiros óasis de conhecimento. Escusado será dizer que é o canal privilegiado da Marinha e entidades governamentais americanas, muito útil a jornalistas e às suas fontes, políticos, CEO´s, polícias, forças militares e uma vasta minoria de pessoas com acesso a informação que a maioria nem sonha.

Na Dark Net brotaram os mais variados mercados do crime, com todas as suas espécies e sub-espécies, que massificaram nestas camadas secretas da rede, a soldo de bitcoins.

O anonimato tem o seu lado negro. E este invadiu inevitavelmente a Deep Internet, onde se desenvolveu a Dark Internet, onde cresceu um negro paraíso para uma imensidão de actividades criminosas, das mais prosaicas, às mais escabrosas, oferecendo aos criminosos, exactamente o que oferece às polícias e aos cúmplices: comunicações seguras. Na Deep Web, infinitamente maior que a Dark Net, encontram-se todos os sites bloqueados pela internet convencional, todos os sites privados, todos os sites sem link, todas as redes de acesso limitado. Na Dark Net brotaram os mais variados mercados do crime, com todas as suas espécies e sub-espécies, que massificaram nestas camadas secretas da rede, a soldo de bitcoins, ainda a moeda “oficial” (longe de ser a única) na Deep Web, que é também o habitat natural de toda a espécie de hackers. “Território” perigoso, portanto. Pouco aconselhável a incautos. Os mercados emergentes da Dark Web são a pornografia proíbida e as drogas, seguidos de todos os outros, possíveis e imaginários. Escusado será dizer que o terrorismo também encontrou nas camadas profundas da internet o seu veio de comunicação.

O governo norte-americano, grande ideólogo do Projecto TOR, continua a ser a sua principal fonte de financiamento, embora já não seja a única. Entre os patrocinadores do projecto encontram-se algumas das principais universidades americanas, como Princeton, Minnesota, Georgetown ou a Georgia Tech. E entidades como a Internews Networks, organização sem fins lucrativos pela liberdade de informação no mundo, a Freedom of Press Foundation ou a Human Rights Watch. Na lista, inclui-se a Google. Ou até entidades e organizações improváveis, como o Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros alemão ou a Fundação Cristã Nacional americana.

A rede do crime

Sempre que é questionado sobre o lado perverso da sua criação, Paul Syverson socorre-se de uma parábola: quando se inventou o automóvel, ninguém tinha em mente que este poderia ser muito útil num assalto ou que podia atropelar as pessoas. Questões de inocência à parte, todas as invenções que mudaram o mundo, têm fatalmente esta encruzilhada ética. Nem mesmo uma inteligência superlativa, como a que pertence obviamente ao pai virtual do Projecto TOR, podia prever a dimensão do seu lado negro. E muito menos as infinitas ramificações ao lado negro do cérebro humano, sob as múltiplas camadas encriptadas do seu pensamento.

A oferta na Dark Net é assustadoramente vasta. A variedade de serviços que se oferecem online vai da antropofagia aos cursos intensivos de hacker. Com a mesma facilidade com que se compra marfim ou diamantes de sangue, se contrata um assassino. Neste último caso, são vários os serviços. E nem sequer se encontram nas camadas mais fundas da Deep Web, cujo acesso se torna mais e mais difícil. É nestas camadas abaixo, onde o grau de acessibilidade é bastante complexo, que se movem as redes terroristas mais sofisticadas, como foi o caso da Al Qaeda, agora do Daesh. É também aqui que se encontram e se trocam informações altamente “confidenciais” sobre a venda de armas químicas, por exemplo. Pela lógica, aqui que se move também o xadrez da espionagem e contra-espionagem moderna.

Se na Dark Web encontrar um assassino não é difícil, encontrar um ladrão faz-se com uma perna virtual às costas, dada a profusão da oferta. São aos milhares as ofertas para roubar os dados de cartões de crédito de alguém.

Nas camadas menos profundas da Dark Web proliferam os imensos mercados negros da vida, em quase todas as suas especialidades. É supreendentemente fácil encontrar um assassino, com as especificações dos serviços que oferece, assim como as suas tabelas de preço, conforme se trate de “uma pessoa normal”, de um funcionário governamental, de um político, de um paparazzo, por exemplo. Ou até de jornalistas, cuja assassinato valia aqui há uns tempos cerca de 65 mil dólares, embora seja possível que em geral a cotação tenha sido revista em baixa.

Se na Dark Web encontrar um assassino não é difícil, encontrar um ladrão faz-se com uma perna virtual às costas, dada a profusão da oferta. São aos milhares as ofertas para roubar os dados de cartões de crédito de alguém, por quantias, que vão de dois a vinte dólares. A lista de serviços “dark” é infindável. Para quem tenha tendências suicidas, são inúmeros os fóruns onde se oferecem verdadeiros cursos sobre as melhores formas para tirar a própria vida. Venda de escravos sexuais, venda de órgãos humanos, venda de animais em vias de extinção, supostos filmes de mortes em directo (snuff movies), filmes de lutas até à morte, de violações, pedofilia hardcore, autênticos manuais para apanhar os debutantes na Dark Web, todo os tipos de fraude, todo o manancial de drogas disponíveis no mercado global estão perfeitamente acessíveis, a troco da cripto-quantia adequada. Garantia: o anonimato. A “mafia” russa terá uma larga fatia destes mercados. E até Vladimir Putin, um dia, à boa maneira americana, já colocou na rede uma recompensa a quem conseguir desmantelar o anonimato da rede TOR.

Na fase iniciática da Dark Web, cresceu o Silk Road, o maior mercado de tráfico de droga online, que inicialmente vendia drogas e armas. Estes dois “segmentos” de mercado, porém, acabaram por seguir trilhos separados. As armas, pareciam atrair demasiada cibervigilância. E o Silk Road passou a ser praticamente um exclusivo mercado de drogas, à escala mundial. O Silk Road floresceu, navegando aparente impunidade. Mas em 2013, o FBI desencadeou uma operação gigantesca, encerrando o site, culminando com a prisão de Ross Ulbricht, o seu fundador, e com a apreensão de mais de 20 milhões de dólares. Um pingo de chuva, se tivermos em conta que o Silk Road até a essa data tinha movimentado, segundo as conta do próprio FBI, para cima de 1,2 mil milhões de dólares no tráfico de drogas. Neste ano, foram também desmanteladas redes de pedofilia, sendo a maior a Freedom Hosting, na Irlanda.

Uma demonstração clara que as agências de segurança estavam igualmente activas na Deep Web, actuando no mundo virtual sob um misto de agente provocador e de hacker. O FBI desenvolveu tecnologia para se infiltrar nestes sites, para tentar chegar à identidade dos utilizadores da rede TOR. Outro aparente contra-senso: o governo americano tanto investe milhões e milhões de dólares na tecnologia do anonimato, como na tecnologia para o violar.

As polícias de todo o mundo, Polícia Judiciária obviamente incluída, queixam-se do mesmo, em relação à investigação dos crimes na Deep Web. Estão em clara desvantagem de meios, no lado B do factor-surpresa e, para além de tudo o mais, de mãos atadas, pois tratam-se de crimes supra-nacionais, onde quase sempre é impossível chegar à identidade dos criminosos, muito menos aos servidores, tecnicamente em parte incerta. A Dark Web navega num monstruoso buraco negro, contendo um enorme vazio legal. Mas esta é a parte que já toda a gente sabe.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

