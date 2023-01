A empresa é o nono maior poluidor de plástico a nível mundial, segundo o último relatório da organização internacional BreakFreaFromPlastic.

Danone processada por uso excessivo de plásticos

Telma MIGUEL Três grupos ambientalistas estão a levar a tribunal a empresa de iogurtes e dona da água Evian por falha de reduzir poluição por plástico, de acordo com a nova lei francesa. A Danone é o nono maior poluidor de plástico a nível mundial.

Três organizações ambientalistas alegam que de acordo com a lei francesa de 2017 que obriga as grandes empresas ao “dever de vigilância” em questões ambientais e de direitos humanos em toda a sua cadeia de fornecimento, a Danone está a falhar a sua promessa de reduzir o plástico de uso único. E, por isso, apresentaram esta semana queixa num tribunal de Paris contra a empresa que além de produzir os conhecidos iogurtes, tem também as marcas de água Evian e Volvic.



Segundo o último relatório da organização internacional BreakFreaFromPlastic, que analisa a pegada de plástico das grandes empresas, a Danone está na lista das dez maiores contribuidoras para a poluição de plástico. A Coca Cola é a maior, a Pepsico é a segunda, e a terceira é a Nestlé.

Invocando a legislação francesa com cinco anos que, segundo refere o jornal Guardian, está a levar a um aumento a litigação no país em matérias ecológicas, a Client Earth, a SurfRider e a Zero Waste France deram início a um processo contra a empresa por não estar a resolver a sua pegada ecológica.

Rosa Pritchard - uma advogada do escritório de advogados especializado em processos ambientais ClientEarth - disse ao Guardian que “a Danone está a arrastar-se, não tendo um plano sério para lidar com os plásticos, apesar das preocupações ambientais e vindas de especialistas em saúde e dos consumidores e de uma obrigação legal de resolver o problema”.

Empresa diz-se “surpreendida pela acusação”

Segundo Rosa Pritchard, o ‘plano de vigilância obrigatório’ imposto pela lei francesa sobre os impactos ambientais e sociais “é inteiramente silencioso na questão dos plásticos”, não obstante a empresa distribuir grande parte dos seus produtos em vasilhas plásticas.

Em resposta, a Danone rejeitou a acusação dizendo-se “surpreendida pela acusação” que “refuta veementemente”. “A Danone há muito que é reconhecida como pioneira em gestão de riscos ecológicos, e permanecemos comprometidos e determinados em agir responsavelmente”, alegou a administração da empresa, salientando que “está a implementar um plano de ações para reduzir o plástico, desenvolver a reutilização e aumentar a recolha e esquemas de reciclagem”. A Danone refere que entre 2018 e 2021 reduziu a sua emissão de plástico a nível global em 12%.

A ação legal contra a Danone surge depois de, em setembro, os três autores da queixa terem avisado a empresa que ela deveria retificar o seu ‘plano de vigilância’, por não estar de acordo com a lei.

A Client Hearth usa o monumento francês mais conhecido, a Torre Eiffel, para uma comparação surpreendente. O plástico que a Danone põe no mercado todos os anos equivale a 74 vezes o peso do ex-líbris de Paris.

Uma lei depois da tragédia do Rana Plaza

A lei francesa de 2017 que obriga as empresas ao ‘dever de vigilância’ em direitos humanos e ecológicos em relação a todos os seus fornecedores e sub-contratados foi aprovada na sequência da tragédia do Rana Plaza. Em 2013, a fábrica no Bangladesh conhecida como Rana Plaza colapsou matando 1,134 trabalhadores.

Entre as 29 empresas que indiretamente compravam bens produzidos na fábrica com graves problemas estruturais - por trabalhadores que auferiam salários miseráveis - encontravam-se a Primark, a Mango, o Carrefour e o El Corte Inglés.

A lei francesa inspirou-se na ideia, defendida na altura por grupos de defesa de direitos humanos, que as multinacionais não podiam virar a cara e preferir não saber como as suas mercadorias eram feitas, mesmo que em distantes países do terceiro mundo e recorrendo a uma longa cadeia de subcontratados. Apesar de lucrarem com os baixos preços a que os bens são produzidos.

A atual lei obriga à elaboração do tal ‘plano de vigilância’ detalhado que as três organizações que acusam agora a Danone dizem que a empresa foi omissa na inclusão do plástico.

