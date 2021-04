Dados pessois do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e outros membros do Executivo estão entre a fuga que teve origem no Facebook.

Dados pessoais de 188 mil utilizadores do Luxemburgo expostos. CNPD está a investigar

Catarina OSÓRIO Dados pessois do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e outros membros do Executivo estão entre a fuga que teve origem no Facebook.

Os dados pessoais de mais de 500 milhões de utilizadores do Facebook divulgados na internet incluem utilizadores do Luxemburgo, incluindo figuras da política. Uma situação que está a ser acompanhada de perto pelas autoridades competentes luxemburguesas, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

Segundo escrevia a revista PaperJam esta quarta-feira entre os cerca de 188 mil utilizadores do Luxemburgo, incluem-se o primeiro-ministro Xavier Bettel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, o ministro da Economia, Franz Fayot, o ministro das Classes Médias e do Turismo, Lex Delles, e o presidente do Partido Pirata, Sven Clement. Mas segundo a publicação poderão haver mais ministros luxemburgueses entre os lesados.

Os dados expostos diferem, no entanto, de conta para conta. No caso de Bettel, que não inclui restrições na informação que é divulgada publicamente no Facebook, a revista encontrou a maioria da informação que aparece nos dados roubados, com exceção do número de telefone. Já no caso do perfil de Jean Asselborn, que não fornece qualquer informação pública por defeito, não existem dados na fuga, analisou ainda a PaperJam.

O Governo grão-ducal refere esta quinta-feira em comunicado que as autoridades nacionais estão a acompanhar de perto o caso. A CNPD está em contacto com a autoridade homóloga irlandesa, a DPC, já que o Facebook tem sede europeia na Irlanda. Segundo noticiou a revista Business Insider há alguns dias, os números de telefone, nomes completos, localizações, datas de nascimento, detalhes biográficos e endereços de correio eletrónico foram algumas das informações pertencentes a 533 milhões de utilizadores da rede social Facebook, que um utilizador de um fórum de 'hacking' publicou nessa mesma página.



As autoridades irlandes suspeitam que a fuga de dados aconteceu entre junho de 2017 e abril de 2018 e tentam agora perceber o que poderá ter causado a fuga. A CNPD considera que os dados comprometem o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR, na sigla inglesa), em vigor na UE desde maio de 2018.

Um porta-voz do Facebook tinha afirmado entretanto à Business Insider que os dados divulgados são antigos e que tinham sido roubados devido a uma vulnerabilidade na segurança da rede que a empresa terá corrigido em 2019. Mas as autoridades querem agora saber mais.

CNPD aconselha prudência aos internautas

O organismo luxemburguês responsável pelos direitos dos internautas reitera mais uma vez a necessidade de uma maior prudência sobre a divulgação de informação pessoal na internet. E deixa alguns conselhos:

Presumir sempre que a conta de Facebook poderá ser atacada e não o contrário;

Verificar, na medida do possível, quais as informações possivelmente sensíveis que partilha;

Estar atento a possíveis ataques de phishing (roubo de dados pessoais): nunca dar passwords, números de telemóvel e endereços de email a estranhos;

(roubo de dados pessoais): nunca dar passwords, números de telemóvel e endereços de email a estranhos; Iniciar sessão no Facebook através da página oficial da rede social e nunca através de outros sites;

Contactar diretamente o Facebook se suspeitar de atividade anormal no perfil pessoal;

Não utilizar a mesma senha para o Facebook que também utiliza para outros serviços (por exemplo conta de email);

