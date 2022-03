Ao todo, mais de 6.700 adultos estão inscritos para aprender ou aperfeiçoar idiomas num dos 492 cursos oferecidos no instituto, situado na capital, Belval e Mersch.

Formação

Cursos intensivos de línguas para profissionais arrancaram este ano no INL

As aulas no Instituto Nacional de Línguas (INL) do Luxemburgo arrancaram na semana passada com algumas novidades, entre elas os cursos intensivos para fins profissionais.

Ao todo, mais de 6.700 adultos estão inscritos para aprender ou aperfeiçoar idiomas num dos 492 cursos oferecidos no instituto, situado na capital, Belval e Mersch. Entre os idiomas ensinados estão, por exemplo, o luxemburguês, o alemão, o inglês, o mandarim, o francês ou o português.

Os cursos intensivos para fins profissionais são uma colaboração com a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), para facilitar a empregabilidade dos candidatos nas áreas de comércio, construção, Horeca e limpeza.

Para o próximo ano ano letivo 2022/2023 está prevista a apresentação de uma plataforma e-learning para o ensino do luxemburguês. A iniciativa gratuita conta com o apoio do Ministério da Educação e vai permitir a aprendizagem de qualquer pessoa. Entre as novidades, o manual "Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?" vai ter também uma versão do nível B2. Também os testes de língua inglesa mais populares do mundo, - os IELTS - passam a a ser organizados de forma inteiramente digital.

As inscrições e mais informações estão disponíveis através do site oficial do INL.



