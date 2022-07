O maior partido da oposição refere que a legalização da canábis, em certos países, fez aumentar o consumo diário desta droga sobretudo entre os jovens adultos.

Moção no Parlamento

CSV quer campanha de sensibilização sobre efeitos da canábis

Henrique DE BURGO O maior partido da oposição refere que a legalização da canábis, em certos países, fez aumentar o consumo diário desta droga sobretudo entre os jovens adultos.

O partido cristão-social (CSV) apresentou duas moções parlamentares na Câmara dos Deputados. Numa delas, o CSV pede ao Executivo para apresentar, até setembro de 2022, uma campanha de sensibilização sobre os riscos da canábis. O maior partido da oposição refere, com dados das Nações Unidas, que o consumo de drogas está a aumentar globalmente e que a legalização da canábis, em certos países, fez aumentar o consumo diário desta droga sobretudo entre os jovens adultos.

Paulette Lenert: "Consumidor de drogas não pode ser considerado criminoso" Legislação “pioneira de descriminilização” do consumo em vigor em Portugal deverá ser adotada no Luxemburgo, explica em entrevista ao Contacto a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Os dados das Nações Unidas dão ainda conta do aumento do número de pessoas com transtornos psiquiátricos e de casos de suicídios e internamentos.

Noutra moção, o partido pede ao Governo para se posicionar face à próxima vaga de covid-19, prevista para o outono.



Tendo em conta o aumento do número de infeções, o anúncio de especialistas sobre uma nova onda de infeções para o outono e as "muitas incertezas sobre o aparecimento de novas variantes do vírus", o CSV pede ao Governo para preparar um plano de contingência.

Os cristãos-sociais instam o Executivo a "fazer todo o possível" para estar preparado para lidar com uma nova vaga, a apresentar um relatório detalhado sobre a eficácia das várias medidas implementadas desde o início da pandemia, assim como todos os estudos estatísticos sobre esta matéria.





