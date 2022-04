Para a secção norte do partido cristão social é inaceitável que a maternidade de Ettelbruck tenha encerrado, mesmo se provisoriamente. Por isso, fez um pedido urgente ao Governo para que este tome medidas para inverter a situação.

Saúde

CSV Norte exige reabertura imediata da maternidade de Ettelbruck

Para a secção norte do partido cristão social (CSV) é inaceitável que a maternidade de Ettelbruck tenha encerrado, mesmo se provisoriamente. Por isso, fez um pedido urgente ao Governo para que este tome medidas para inverter a situação.

Para a presidente parlamentar do CSV e deputada do norte, Martine Hansen, o Governo tem de agir imediatamente, uma vez que esta situação é insustentável para as mulheres que vivem no norte do país.

Maternidade de Ettelbruck fecha temporariamente devido à falta de pediatras especializados A razão é a falta de pediatras especialistas em neonatologia que possam garantir os serviços de urgência. Um problema que já existe há algum tempo e que piorou nas últimas semanas, segundo um comunicado da administração enviado às redações.

Falta de pediatras especialistas em neonatologia

A maternidade do Centro Hospitalar do Norte (CHDN) encerrou provisoriamente as portas na segunda-feira, 4 de abril, devido à falta de médicos. Num comunicado enviado às redações, a direção do CHDN refere que a razão é a falta de pediatras especialistas em neonatologia que possam garantir os serviços de urgência nos partos. Um problema que já existe há algum tempo e que piorou nas últimas semanas.

As mulheres que deveriam dar à luz na maternidade de Ettelbruck são atualmente reencaminhadas para as maternidades da capital.

Para o CSV é claro que para garantir uma qualidade de vida igual para todos, é preciso manter uma oferta igual no setor da saúde e por isso não é possível que não haja maternidade no norte do Grão-Ducado.



