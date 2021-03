O Partido Cristão Social (CSV) critica a forma como o Governo lidou com as mortes que ocorreram nos lares para idosos.

CSV acusa o governo de “tentativa de encobrimento” das mortes por covid-19 nos lares

Susy MARTINS

Num comunicado, o maior partido da oposição sublinha que em três semanas morreram 40 residentes de três residências para idosos, sendo que 22 foram no lar “Um Lauterbuer”, em Niederkorn.

Segundo o deputado do CSV Michel Wolter, a ministra da Família, Corinne Cahen, demorou a comunicar esses dados numa tentativa de “encobrir a realidade” e de “enganar a opinião pública”. Para o deputado cristão-social, a verdade só foi revelada após uma certa pressão exercida pela população e pelos jornalistas.

Para que a situação nos lares melhore e também para garantir uma certa qualidade de vida aos residentes destes estabelecimentos, o CSV fez algumas reivindicações dirigidas às autoridades. Uma delas passa por criar “um cordão sanitário prioritário” à volta dos lares para os idosos, como já é o caso nos hospitais.

A criação de um “certificado verde” para todos os funcionários que trabalham numa instituição, é outro dos pedidos. Nesse certificado deveria constar se a pessoa foi vacinada, se tem teste negativo à covid-19 ou se desenvolveu anticorpos à doença.

A introdução de testes rápidos tanto para o pessoal como para os familiares que visitam um dos residentes, é outra das reivindicações do CSV.

Segundo a deputada e presidente parlamentar do CSV, Martine Hansen, o partido já propôs há cinco meses a elaboração de um plano de ação para proteger as pessoas vulneráveis nos lares, no entanto, sublinha que até agora nada foi feito. Daí considerar “urgente” a elaboração de um plano para evitar novos surtos e mortes nos lares do Luxemburgo.



