Primeiro cruzeiro no Mediterrâneo, em cinco meses, partiu, este domingo, de Génova, em Itália.

Cruzeiros regressam ao Mediterrâneo

Cinco meses depois de uma paragem forçada devido à pandemia e depois de terem sido protagonistas de alguns dos primeiros surtos mundiais de covid-19, os navios de cruzeiro voltam a fazer-se ao mar.

O primeiro grande navio de cruzeiro a zarpar no Mediterrâneo partiu este domingo, 16 de agosto, da cidade italiana de Génova.

O MSC Grandiosa - nome do navio do operador MSC Cruises - fará escala em três portos italianos e na capital de Malta, Valletta, numa viagem que terá a duração de sete dias.

Segundo informação do operador aos media, todos os passageiros e tripulação foram testados antes do embarque e o navio MSC Grandiosa irá funcionar a cerca de 70% das suas operações normais, com aproximadamente 2.500 passageiros a bordo, para garantir protocolos de segurança.

Esta viagem é vista como um primeiro passo para reiniciar uma indústria que, de acordo com a Associação Internacional de Cruzeiros (CLIA), contribuiu com cerca de 150 mil milhões de dólares (mais de 126 mil milhões de euros) para a economia mundial.

Apesar de os casos de vírus continuarem a aumentar em toda a Itália, um dos países europeus mais fustigados pela pandemia, e do recuo na abertura de alguns setores de atividade, como as discotecas, a retoma das viagens de cruzeiro é vista como particularmente importante para o país. Não só pelo turismo que atrai, mas pelo facto de a Itália ser a sétima nação do mundo a operar navios de cruzeiro.

Com a autorização dada pelo governo italiano para as empresas de cruzeiro retomarem as suas operações no país a partir de 15 de agosto, há, pelo menos mais uma viagem prevista para este mês, pelo MSC Cruises. O operador vai lançar outro cruzeiro a partir do porto italiano de Bari, no dia 29 de agosto, embora tenha suspendido os seus cruzeiros mediterrânicos até meados de outubro.





