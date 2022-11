O evento decorre este sábado e domingo das 10h às 18h, no Glacis.

Solidariedade

Cruz Vermelha organiza bazar solidário para apoiar jovens

Susy MARTINS O evento decorre este sábado e domingo das 10h às 18h, no Glacis.

A Cruz Vermelha luxemburguesa organiza neste fim de semana, 19 e 20 de novembro, o seu tradicional bazar, no Glacis, na Cidade do Luxemburgo.



Durante dois dias, este evento apresenta vários stands e expositores onde se pode comprar de tudo um pouco, sem faltar a diversificada gastronomia tradicional e também várias animações para as crianças.

Programa inclui conferência sobre violência de género

Este bazar é organizado anualmente pela secção local da Cruz Vermelha no qual trabalham cerca de 300 voluntários e tem como objetivo a recolha de fundos a favor de ações para ajudar os jovens, tanto do Luxemburgo, como do mundo.

Um dos pontos altos do evento, ocorre no sábado às 16 horas, com o corte do bolo de aniversário que assinala o 76° Bazar da Cruz Vermelha. Segue-se depois uma conferência sobre as violências baseadas no género.

O bazar está aberto ao público este sábado e domingo das 10h às 18h.

