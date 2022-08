O stock disponível de sangue para os hospitais luxemburgueses é de apenas seis dias.

Doar sangue

Cruz Vermelha faz apelo urgente a dadores de sangue

Susy MARTINS O stock disponível de sangue para os hospitais luxemburgueses é de apenas seis dias.

A Cruz Vermelha luxemburguesa lançou um apelo urgente a dadores de sangue devido à velocidade com que as reservas de sangue do Luxemburgo estão a esgotar-se.

Num comunicado, a diretora do centro de transfusão sanguínea, Anne Schuhmacher, sublinha que atualmente o stock disponível de sangue para os hospitais luxemburgueses é de apenas seis dias.

A diretora frisa que, mesmo durante o verão, a procura de produtos sanguíneos é elevada. No entanto, muitos dadores estão de férias. Para além disso, as vagas de infeções covid-19 fizeram com que nos últimos meses, tivesse havido menos dadores de sangue.

Acumulando estes fatores, o stock de sangue acabou por atingir um nível excecionalmente baixo.

Todos os adultos entre os 18 e os 60 anos de idade podem doar sangue no Luxemburgo. Cerca de 13.000 pessoas estão registadas junto da Cruz Vermelha.

O Centro de Transfusão Sanguínea da Cruz Vermelha Luxemburguesa pode ser contactado pelo telefone 27 55 4000.

