O internacional português viajou até às origens depois de um Natal apenas com a mulher e os filhos.

Cristiano Ronaldo juntou-se à família para a passagem de ano na Madeira

Cristiano Ronaldo iniciou o novo ano no local onde nasceu. Depois de um Natal apenas com a mulher, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos, no Dubai, o jogador da Juventus viajou até à Madeira para festejar o Ano Novo junto da restante família.



A mãe, Dolores Aveiro, que festejou na terça-feira 65 anos, a pequena Valentina, de quatro meses, filha de Katia Aveiro, e os três irmãos - Katia, Elma e Hugo Aveiro - também estiveram presentes para celebrarem juntos a entrada em 2020.

