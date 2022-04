Crise alimentar pode empurrar 10 milhões para a pobreza em todo o mundo

A crise alimentar global, exacerbada pela guerra na Ucrânia, pode levar milhões para a pobreza, disse na terça-feira a Secretária do Tesouro dos EUA, apelando aos países aliados e às instituições financeiras internacionais para agirem o quanto antes.

Bloomberg A crise alimentar global, exacerbada pela guerra na Ucrânia, pode levar milhões para a pobreza, disse na terça-feira a Secretária do Tesouro dos EUA, apelando aos países aliados e às instituições financeiras internacionais para agirem o quanto antes.

O cenário não é favorável e o apelo é claro. "Pelo menos 10 milhões de pessoas podem cair na pobreza como resultado direto do aumento dos preços dos alimentos", disse Janet Yellen, a Secretária do Tesouro dos EUA, numa reunião organizada por Washington, à margem das reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que vai incluir ministros dos países do G7 e do G20.

A curto prazo, "devemos evitar restrições à exportação que possam aumentar ainda mais os preços", mas também "apoiar as populações mais vulneráveis com redes de segurança social e apoio específico aos pequenos agricultores, para que possam continuar a produzir", pediu a responsável pela economia norte-americana.

Yellen apelou às instituições económicas internacionais como o FMI e o Banco Mundial para agirem agora, uma vez que "estão bem posicionadas para trabalhar com os países mais afetados e para desenvolver soluções".

A Secretária não tem dúvidas: "Estamos perante uma crescente insegurança alimentar global", que "atinge mais duramente as pessoas mais vulneráveis - famílias que já gastam uma parte desproporcionada dos seus rendimentos em alimentos". "Além disso, a interdependência do sistema alimentar global significa que as pessoas em todos os continentes são afetadas".

Se os "conflitos existentes, alterações climáticas e recessões económicas associadas à pandemia" já tinham aumentado a insegurança alimentar, a guerra na Ucrânia "agrava ainda mais as pressões pré-existentes sobre os preços e fornecimento de alimentos", disse a Secretária do Tesouro.

A sessão de abertura da reunião contaria com a presença da Diretora Geral do FMI, Kristalina Georgieva, do Presidente do Banco Mundial, David Malpass, e do Presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA, sigla em inglês) - uma das três agências da ONU responsáveis pela alimentação - Gilbert Houngbo.

Espera-se também a presença de peritos do Banco Africano de Desenvolvimento, do Banco Asiático de Desenvolvimento, do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do FIDA, do Banco Mundial e do FMI.

