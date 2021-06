Um estudo publicado recentemente pela revista Nature demonstrou que o mercado de bitcoins na China - 'alimentado' por centrais elétricas a carvão - poderia por em causa os objetivos climáticos do país.

Criptomoedas

Tesla aceitará novamente bitcoins quando forem menos poluentes

AFP Um estudo publicado recentemente pela revista Nature demonstrou que o mercado de bitcoins na China - 'alimentado' por centrais elétricas a carvão - poderia por em causa os objetivos climáticos do país.

Elon Musk, o CEO da fabricante americana de veículos eléctricos Tesla, afirmou no domingo que a empresa voltará a aceitar pagamentos com bitcoin quando a moeda virtual for menos poluente.

"Quando se confirmar que os mineiros (bitcoin) estão a utilizar uma quantidade razoável de energia limpa (cerca de 50%) com uma tendência de melhora, a Tesla começará a permitir novamente transações com bitcoins", escreveu o multimilionário no Twitter.

Um estudo publicado recentemente pela revista científica Nature demonstrou que o mercado de bitcoins na China - que alimenta quase 80% do comércio mundial de moedas criptográficas - e que é 'abastecido' por centrais elétricas a carvão, poderia por em causa os objetivos climáticos do país.

A moeda digital é produzida por computadores com elevada capacidade de processamento e memória, o que se traduz num consumo elevado de eletricidade.



Foto: AFP

O fabricante americano de automóveis tinha causado frenesim entre os utilizadores desta moeda em fevereiro ao anunciar que os clientes da Tesla poderiam pagar com a moeda criptográfica, uma opção que se tornou possível em finais de março. Mas semanas mais tarde, inverteu a decisão justificando-a com a preocupação ambiental. A moeda digital é produzida por computadores com elevada capacidade de processamento e memória, o que se traduz num consumo elevado de eletricidade.



Tesla deixa de aceitar bitcoins e valor da criptomoeda afunda nos mercados Elon Musk, CEO da Tesla, anunciou na quarta-feira à noite que o fabricante de veículos eléctricos vai deixar de aceitar bitcoins como forma de pagamento devido ao impacto ambiental da mineração das criptomoedas.

O comentário deste domingo fazia parte de uma reação de Elon Musk a um artigo que referia que, com os seus tweets que estão a ter impacto no valor das bitcoins, o criador da Telsa está a manipular os preços de mercado em benefício da própria Tesla. "Isso é impreciso", retorquiu Elon Musk no Twitter.

"A Tesla vendeu apenas cerca de 10% das suas bitcoins para confirmar que (a moeda) poderia ser facilmente vendida sem fazer rebuliço no mercado". A fabricante de veículos elétricos tinha anunciado no início de fevereiro um investimento de 1,5 mil milhões de dólares em bitcoins. E, desde então, vendeu parte dele.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.