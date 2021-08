Com os moradores ausentes, em férias, aumentam os assaltos a residências. Num dos roubos de sábado à noite, o ladrão teve azar já que o morador estava em casa, e foi apanhado em flagrante.

Criminalidade

Luxemburgo. Seis casas assaltadas no fim de semana, pelo menos

Redação Com os moradores ausentes, em férias, aumentam os assaltos a residências. Num dos roubos de sábado à noite, o ladrão teve azar já que o morador estava em casa, e foi apanhado em flagrante.

Várias residências foram assaltadas na noite de sábado no Luxemburgo. Pelo menos seis assaltos foram comunicados à polícia. Em agosto, tradicional mês de férias, os assaltos a casas particulares aumentam no país e a polícia, todos os anos, lança uma campanha de alertas e cuidados a ter quando os moradores partem para os seus dias de descanso e deixam a sua moradia.

Só que em Luxembourg-Rollingergrund o morador não foi de férias. Pouco depois de ter regressado a casa, uma moradia unifamiliar, pelas 19h00, sentiu que não estava sozinho no apartamento, alguém tinha entrado pela janela no andar térreo, descreve o relatório da polícia. O assaltante foi apanhado em flagrante, e o morador chamou a polícia. O ladrão foi detido e levado ao juiz de instrução, por ordem do Ministério Público, no domingo de manhã.

Menos sorte tiveram os moradores de outros apartamentos, nomeadamente de duas casas de um prédio em Esch. Ali os assaltantes conseguiram arrombar a porta de entrada das residências e levaram tudo o que quiseram, fugindo de seguida. Uma investigação está já a decorrer, indica o relatório policial.

Ladrões não tiram férias. Autoridades recomendam avisar em caso de ausência prolongada Milhares de pessoas já foram ou vão gozar as merecidas férias de verão. Ao contrário dos veraneantes, "os ladrões não partem de férias e estão sempre atentos", dizem as autoridades.

Também em Rammeldingen, Howald e Junglinster foram comunicadas à polícia outras invasões a residências privadas. A polícia lembra que quem vai de férias deve consultar os conselhos de prevenção de roubos a residências no seu site (clique aqui).





