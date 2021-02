O ministro da Segurança Interna justifica este aumento, com delitos relacionados com o tráfico ou consumo de drogas.

Criminalidade. 1.900 delitos na capital em dois meses

Susy MARTINS O ministro da Segurança Interna justifica este aumento, com delitos relacionados com o tráfico ou consumo de drogas.

A cidade do Luxemburgo registou cerca de 1.900 delitos no seu território, entre novembro e dezembro de 2020, dos quais 275 prendem-se com o desrespeito do recolher obrigatório, uma das medidas impostas pelo governo para tentar travar a propagação do novo coronavírus.

Numa resposta parlamentar dos deputados do adr, Fernand Kartheiser e Fred Keup, o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, explica que em 2020 houve menos atos de delinquência cometidos durante a noite, face aos anos anteriores. Esta será uma das consequências do recolher obrigatório.

Porém, olhando somente para os números de novembro e de dezembro, vê-se que houve mais delitos que nos anos anteriores. Henri Kox dá conta de 1.900 infrações, quando em 2018 eram 200 a menos. O ministro da Segurança Interna justifica este aumento, com delitos relacionados com o tráfico ou consumo de drogas. Um fenómeno que tem vindo a aumentar.

À questão se o uso da máscara dificulta o trabalho dos agentes da polícia para identificar os autores de delitos, o ministro responde que as máscaras não dificultam mais a ação policial do que o uso de cachecóis e gorros durante os meses de inverno.



