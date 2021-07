Aldo Iamandi, principal suspeito no caso de uma tentativa de homicídio em Remich, em 2020, é atualmente um dos fugitivos mais procurados da Europa.

Suspeito de homicídio em Remich envolve-se em tiroteio na Albânia

Aldo Iamandi, principal suspeito no caso de uma tentativa de homicídio em Remich, em 2020, é atualmente um dos fugitivos mais procurados da Europa.

Depois de fugir para o seu país de origem, a Albânia, após uma tentativa de homicídio em Remich, Aldo Iamandi, um dos homens mais procurados da Europa, volta a ser notícia.

No passado fim de semana, Iamandi foi notícia na imprensa albanesa por estar envolvido num tiroteio. Dois carros envolveram-se num acidente no centro de Tirana e num deles seguiria Aldo, que ao discutir com os envolvidos, acabou por atirar contra um homem de 28 anos, no peito, e noutro, de 32, no ombro. Ambos sobrevivera, mas um ainda está em estado crítico. O incidente terá sido filmado pelas câmaras de vigilância.

Iamandi fugiu do local e, desde então, está em parte incerta. Este é mais um caso para juntar à lista de delitos cometidos desde que foi preso em Itália, em 2011.

O homicídio em Remich remonta à noite do dia 24 de novembro de 2020. Segundo os relatos que chegaram à polícia nessa noite, foram ouvidos tiros por volta das 22:30 na ponte fronteiriça entre o Luxemburgo e a Alemanha, em Remich. Uma pessoa ficou gravemente ferida. Aldo Iamandi conseguiu escapar às autoridades e é procurado desde então. A 11 de fevereiro passado foi alvo de um mandado de detenção europeu e internacional, emitido pela Europol.

