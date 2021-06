Após praticamente seis meses de investigação, a secção de estupefacientes da Polícia Judiciária do Luxemburgo conseguiu desmantelar um grupo de traficantes de droga que estavam envolvidos na venda em grande escala de heroína e cocaína, sobretudo na zona fronteiriça, entre o Grão-Ducado e a França.

Crime Organizado

Polícia desmantela rede internacional de tráfico de estupefacientes

Segundo as autoridades, o tráfico estava concentrado em Audun-le-Tiche, do lado francês, e em Esch-sur-Alzette, do lado luxemburguês. Durante o inquérito ficou provado que o grupo de traficantes se deslocava com frequência à Holanda.

Ao todo, foram detidas cinco pessoas entre os dias 1 e 7 de junho, das quais o líder presumível da organização. O juiz de instrução do Luxemburgo decidiu colocar três pessoas em prisão preventiva e duas sob controlo jurídico.

Durante as diferentes buscas em várias habitações, nomeadamente em Esch e Dudelange do lado do Luxemburgo, foram apreendidos 4,5 quilos de estupefacientes (3 quilos de heroína e 1,5 quilos do cocaína), cerca de 26 mil euros, vários veículos, uma dúzia de telemóveis, documentos falsificados, e ainda muitos objetos de valor.

Note-se que cerca de 70 polícias e agentes aduaneiros participaram nas operações de busca e nas detenções.



