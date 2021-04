Mais violento, mais subterrâneo e a crescer com a pandemia. Relatório da Europol, apresentado em Lisboa, mostra a Europa como terreno fértil para tráfico de droga e de pessoas, e redes criminosas sofisticadas a viver sob fachadas legais e usando a corrupção.

Sociedade 6 min.

Crime organizado na UE é a maior ameaça à segurança interna

Telma MIGUEL Mais violento, mais subterrâneo e a crescer com a pandemia. Relatório da Europol, apresentado em Lisboa, mostra a Europa como terreno fértil para tráfico de droga e de pessoas, e redes criminosas sofisticadas a viver sob fachadas legais e usando a corrupção.

Dentro de dois dias, a comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson vai apresentar uma nova estratégia europeia de combate ao crime organizado. Hoje, percebeu-se a importância de a União Europeia estar à altura, com o relatório da Europol sobre a ameaça do crime grave e organizado na União Europeia, o EU SOCTA 2021 (acrónimo do nome em inglês).

Em resumo, a atividade criminosa na Europa é muito pior do que se pensava e está a atingir níveis de violência inimagináveis há pouco tempo. O relatório de 2021, segundo a agência policial europeia, “clarifica as operações das redes criminosas na UE e como as suas atividades criminosas e modelo de negócio ameaçam corromper as nossas sociedades, economias e instituições e, lentamente, minar o Estado de Direito”.

A avaliação do submundo do crime, feita com milhares de casos e informação de todas as agências de vigilância europeias, permite, segundo um comunicado da Europol “revelar uma expansão preocupante e uma evolução do crime violento e organizado na UE”, apesar de os seus cidadãos acreditarem que vivem num ambiente de segurança e em sociedades protegidas. Como principal desafio à segurança interna dos Estados-membros, o SOCTA identifica atualmente o crime organizado.

Esta segunda-feira, dia 12, Ilva Johansson passou o dia em Lisboa a visitar a sede da Polícia Judiciária, onde foi apresentado o relatório, e foi igualmente ao Centro Europeu para Monitorização das drogas e dependência das drogas (EMCDDA) e ainda o Centro de Análise Marítima e de Operações de Narcóticos, MAOC.

Estas duas agências europeias encontram-se sedeadas na capital portuguesa. “O crime organizado é uma ameaça transnacional para as nossas sociedades. É por isso que o relatório apresentado hoje é tão importante para identificar as mudanças no crime grave e organizado na UE”, sustentou a comissária.

Entre os crimes mais lucrativos na Europa encontra-se o tráfico de estupefacientes que “ permanece uma das mais importantes fontes de rendimento para grupos de crime organizado na UE”. A visita ao MAOC e à agência europeia anti-drogas servem, segundo a comissária Johansson, para “discutir questões práticas para combater o tráfico de drogas que é feito por via aérea e marítima”.

A pandemia é boa para o crime organizado

Os relatórios SOCTA cobrem um período de quatro anos, e o de 2021, lançado hoje, já identificou o impacto da pandemia na paisagem do crime europeu.

“A ameaça do crime organizado contra os cidadãos da EU é agora maior que nunca”, conclui-se no relatório da Europol. E a covid-19 criou um ambiente perfeito para o crime prosperar em dimensões novas: “Mais uma vez confirmado pela pandemia, uma característica chave das redes criminosas é a sua agilidade para se adaptarem e capitalizarem com as mudanças no ambiente em que operam. Obstáculos tornam-se oportunidades criminosas”. Com 40% das redes criminosas ativas no tráfico de droga, “a produção e o tráfico de drogas permanece o maior negócio criminoso na EU”. Segundo os dados da Comissão Europeia, o mercado ilegal de drogas tem um valor estimado anual de €30 mil milhões na UE.

O tráfico e exploração de seres humanos, tráfico de migrantes, fraudes online e no mundo físico e crimes contra a propriedade são outras das graves ameaças contra os cidadãos da União Europeia.

Sendo a corrupção uma das formas de as associações criminosas garantirem a continuidade das suas operações: “Quase 60% das organizações criminais identificadas estão envolvidas em corrupção”. E a lavagem de dinheiro equivale igualmente a milhares de milhões de euros todos os anos na União Europeia. Bem mais do que o que se julgava: “A escala e a complexidade da lavagem de dinheiro foi subestimada. Operadores profissionais de lavagem de dinheiro estabeleceram um sistema financeiro paralelo subterrâneo e usam todos os meios para infiltrar e minar as sociedades e economias europeias”.

Mais surpreendente ainda, a atividade criminosa esconde-se atrás de fachadas de negócios perfeitamente legais: “Mais de 80% das redes criminosas ativas na União Europeia usam estruturas empresariais legais para as suas atividades criminosas”.

Não só são as atividades criminosas mais sofisticadas e mais capazes de se esconderem atrás de fachadas de legalidade, como o nível de violência usado para se manterem ativas está a ser cada vez mais intenso. “A ameaça de incidentes violentos tem aumentado pelo frequente uso de armas de fogo e de explosivos em espaços públicos”.

Quanto ao “retrato robô” do criminoso atual, a fotografia tirada pela Europol reconhece que é um indivíduo experiente no universo digital e que todos os crimes têm uma componente de mestria nesta área, enquanto que muitos crimes passaram completamente para o meio online. “Os criminosos exploram comunicações encriptadas para interagirem entre eles, e usam as redes sociais para atingir uma audiência maior, para publicitar bens ilegais, e para espalhar desinformação”.

Antuérpia, a nova capital do crime violento

Cerca de 23 toneladas de cocaína apreendidas em portos na Alemanha e Bélgica Autoridades falam na maior apreensão em muitos anos na Europa.

A seriedade do crime em solo europeu ficou bem demonstrada com a recente apreensão de 27 toneladas de cocaína no porto de Antuérpia. Há um mês, na maior operação policial de sempre conduzida pela polícia belga, foi desmontada uma rede de tráfico de droga.

A operação que levou dois anos a ser montada foi considerada uma limpeza aos gangues altamente perigosos a atuar na Europa, mas a polícia também acredita que os “padrinhos” das redes se escondem em paraísos fora do alcance das brigadas europeias, como a Turquia e o Dubai.

A apreensão foi feita em vários armazéns do porto de Antuérpia, o segundo maior porto comercial da Europa, de onde a cocaína seria distribuída para todos os países da UE. No primeiro raid da operação, a 9 de maio, cerca de 50 pessoas foram detidas. E entre elas, encontram-se policias, um funcionário do parquet de justiça, funcionários das finanças e da administração pública, o que demonstra a teia de corrupção que as redes criminosas estendem para poder operar.

A Operação Céu da polícia belga detetou ainda um grau de violência entre os gangues difícil de imaginar anteriormente em território europeu. No verão já tinha sido descoberta uma câmara de tortura improvisada dentro de um contento, numa cidade perto de Antuérpia e que serviria para os gangues da droga usarem contra as suas vítimas. As ruas de Antuérpia vinham a ser desde há algum tempo palco de cenas habituais de violência de gangues nas ruas, com tiroteios e lançamento de granadas. O próprio presidente da câmara da capital da Flandres belga, Bart de Wever, era constantemente ameaçado de morte e tinha vigilância permanente.

A estratégia contra o crime organizado que a Comissão vai apresentar na próxima quarta-feira irá, segundo palavras de um representante desta instituição, criar “as novas ferramentas para os próximos cinco anos para desmantelar os modelos económicos e as estruturas do crime organizado”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.