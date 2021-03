Crime organizado diminuiu no Luxemburgo durante pandemia

À semelhança de outros países europeus, o Grão-Ducado está confrontado com o crime organizado à escala internacional.

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo registou 25 casos relacionados com o crime organizado em 2020, durante a pandemia, menos oito casos que os 33 registados em 2019, revelou o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, em resposta a uma questão parlamentar apresentada pelo deputado socialista (LSAP) Mars Di Bartolomeo.



No entanto, o ministro da Segurança Interna denotou um "aumento acentuado de novos casos relacionados com estupefacientes, tais como importação e exportação, fabricação, venda, aquisição, distribuição ilícita e uso de drogas em grupo". Mas não avançou números concretos. Sabe-se apenas que, no geral, entre 2015 e 2020 foram registadas 92 condenações associadas ao crime organizado no país.

À semelhança de outros países europeus, o Luxemburgo tem sido confrontado com o crime organizado de caráter internacional, apesar de não haver nenhuma evolução significativa destes crimes no Luxemburgo, referiu ainda o ministro. O facto é que têm havido diversos casos de ataques a caixas de multibanco, "levados a cabo por grupos organizados", casos semelhantes aos registados noutros países europeus, disse ainda.

Polícia luxemburguesa participou na maior operação policial belga de sempre O ministério da Ministério da Segurança Interna confirmou a participação das forças luxemburguesas e exaltou a "cooperação exemplar" com colegas belgas.

Na ausência de dados quantitativos, o governante explicou que entre as principais atividades relacionadas com o crime organizado no país estão o furto por grupos organizados, o tráfico de seres humanos e o contrabando clandestino de migrantes. Quanto a pedidos de auxílio judiciário internacional relacionados com estes tipos de crime, o Grão-Ducado recebeu 60 solicitações em 2020, representando perto de 10% da cooperação judiciária com outros países.



