Jean-Marc Sirichai. Fugitivo mais procurado do Luxemburgo é libertado em Espanha

Este não era o final desejado pelo Grão-Ducado para este enredo com mais de duas décadas.

Após 16 anos em fuga (fugiu das autoridades em 2004), Jean-Marc Sirichai Kiesch, o fugitivo mais procurado do Luxemburgo - como ficou conhecido - foi preso a 10 de agosto de 2020, em Huelva, Espanha. Na altura, as autoridades do Luxemburgo pediram às autoridades espanholas para que Kiesch, condenado por homicídio em 1999, cumprisse o resto da pena – 3.275 dias – em Espanha.

O pedido foi recusado e, no passado dia 10 e setembro, o tribunal penal central de Madrid comunicou ao Grão-Ducado que Kiesch seria libertado uma vez que o acusado "era menor na altura dos factos cometidos (...), de modo que as autoridades judiciárias espanholas são incapazes de reconhecer e fazer cumprir a decisão do Luxemburgo".

"Não é possível apelar contra esta decisão", comunicou a administração judicial de Luxemburgo na segunda-feira.

Jean-Marc Sirichai está livre para continuar sua vida na Espanha. Em 1999, foi condenado no Grão-Ducado a 20 anos de prisão por ter assassinado a mulher e tentado queimar o corpo, mas fugiu às autoridades em 2004.

