Crime

Homem procurado por roubo no Luxemburgo foi preso na Alemanha

Redação Já foi iniciado o processo de extradição para o Grão-Ducado.

Durante uma operação de rotina, as autoridades alemãs prenderam um homem com um mandato europeu por roubo no Luxemburgo, escreve esta segunda-feira a edição alemã do Luxemburger Wort.

O detido é um albanês de 27 anos e seguia num comboio de Karlsruhe para Offenbach, quando foi apanhado de surpresa por uma fiscalização. Ao verificarem a identidade, as autoridades perceberam que se tratava de um indivíduo com um mandato de prisão pedido pelo Procurador de Diekirch.

Mas as surpresas não acabaram por aí. Segundo a polícia alemã, o homem levava consigo uma pequena quantidade de droga, vários smartphones e um relógio valioso que tinham sido dados como roubados.

O homem foi detido e foi iniciado o processo de extradição para o Grão-Ducado De acordo com informações do Wort, o detido está sob investigação por duas tentativas de roubo de casas particulares e um roubo em novembro de 2018, no norte de Luxemburgo.

