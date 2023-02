É a primeira vez que um tribunal condena os progenitores do homicídio de um filho por não controlarem a sua dieta alimentar.

Pai condenado por deixar filha engordar até morrer

O caso está a chocar o Reino Unido e é a primeira vez que um tribunal condena os progenitores do homicídio de um filho por não controlarem a sua dieta alimentar.

Alun Titford, 45 anos, foi considerado culpado de homicídio involuntário por negligência grosseira e vai receber pena de prisão efetiva por ter permitido que a filha adolescente com deficiência engordasse ao ponto de se tornar obesa e morrer em condições desumanas. A mãe, Sarah Lloyd-Jones, confessou-se culpada da mesma acusação, em dezembro passado, e ambos devem conhecer a pena a 1 de março. O casal teve seis filhos.

O caso apresenta contornos perturbadores. Kaylea Titford, de 16 anos, vivia com hidrocefalia (água no cérebro) e espinha bífida (condição que não lhe permitia usar as pernas), mas isso não a impediu de ter uma vida ativa na escola e praticar desporto (era tão boa no basquetebol que foi chamada para integrar o desporto federado paralímpico). De acordo com os relatos em tribunal citados pelo jornal The Guardian, a jovem era descrita pelo pares como "ferozmente independente", "adorável", "divertida e tagarela" e com um grande sentido de humor.

Kaylea tinha tido alta dos serviços de fisioterapia e dietética e tinha sido vista pela última vez por uma assistente social em casa, em 2017. A última vez que viu o médico de clínica geral foi em fevereiro de 2020.

Isolamento total

No entanto, a pandemia de covid-19 veio mudar tudo para esta jovem que desafiava as limitações da própria existência. A partir do primeiro confinamento, em março de 2020, Kaylea terá ficado trancada no próprio quarto, sem sair da cama, até morrer, em outubro desse ano. Sete meses de negligência profunda relatadas em tribunal.



Os polícias e paramédicos que estiveram no local lembram o "cenário dantesco" em que encontraram a jovem. Descobriram larvas sob o corpo da adolescente, as unhas dos pés não seriam cortadas há pelo menos seis meses e estava encharcada em urina. "Era mais uma lixeira" do que um quarto de adolescente, testemunhou o agente da polícia Liam Donovan, citado pelo The Guardian. Havia garrafas de leite e caixas de sumo de fruta cheias de urina perto da cama. O elevador que lhe permitia alguma mobilidade estava coberto de fezes; havia fitas adesivas apanha-moscas cheias de insetos e teias de aranha penduradas no teto do quarto.

As causas da morte, de acordo com o relatório da autópsia apresentado em tribunal, foram "inflamação e infeção em extensas áreas ulceradas, provocadas pela obesidade e suas complicações, bem como imobilidade numa jovem com espinha bífida e hidrocefalia". Kaylea tinha 1,45 metros, 146 quilos e um índice de massa corporal de 70 quando morreu.

Em tribunal, Titford admitiu que tinha falhado com Kaylea e assumiu a responsabilidade conjunta pelos seus cuidados, mas considerou-se inocente da morte da filha, uma vez que tinha deixado todos os cuidados para a mãe, desde 2018, quando a adolescente tinha entrado no puberdade. Titford foi libertado sob fiança antes de conhecer a pena, o que deverá acontecer no próximo mês.





