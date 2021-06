A primeira fase dos trabalhos para o dano ecológico ser o quinto crime internacional a ser julgado no Tribunal de Haia está terminada, anunciou a Fundação Stop Ecocide.

Sociedade 4 min.

Crime climático

Ecocídio. Painel internacional redigiu definição jurídica, crime será proposto ao Tribunal Penal Internacional

Telma MIGUEL A primeira fase dos trabalhos para o dano ecológico ser o quinto crime internacional a ser julgado no Tribunal de Haia está terminada, anunciou a Fundação Stop Ecocide.

Ao fim de seis meses de deliberações, o painel de 12 juristas de renome internacional redigiu o corpo principal do texto jurídico que agora será proposto a 123 Estados para que o possam propor para fazer parte dos crimes julgados pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

O texto está disponível no site Ecocide Law , um centro de recursos académicos e jurídicos co-gerido pela Fundação Stop Ecocide e pelo Instituto Promise for Human Rights.

No preâmbulo da proposta legal lê-se que “é amplamente reconhecido que a humanidade está numa encruzilhada. As evidências científicas apontam para a conclusão de que a emissão de gases com efeito de estufa e a destruição dos ecossistemas nas taxas atuais terão consequências catastróficas para o nosso meio ambiente. Juntamente com as iniciativas políticas, diplomáticas e económicas, o direito internacional tem um papel a desempenhar na transformação da nossa relação com o mundo natural, mudando uma relação de destruição para uma de harmonia”.

Os proponentes do texto salientam que existem várias leis nacionais e internacionais existentes para proteger o mundo natural do qual dependemos “mas é evidente que são adequadas e é necessário mais do que isso”. Danos como a desflorestação, derrames de crude, catástrofes ecológicas e crimes contra a biodiversidade escapam às malhas dos vários códigos penais nacionais.

Ponto irreversível do aquecimento global pode já ter sido atingido O ponto crítico de um aquecimento global irreversível pode já ter sido ultrapassado, com as principais consequências a poderem acontecer "em cascata", alertou hoje o responsável alemão da maior expedição científica jamais realizada ao Polo Norte.

O Painel de Peritos Independentes para a Definição Jurídica do Ecocídio é presidido pelo advogado e escritor Philippe Sands, do Reino Unido, juntamente com a jurista da ONU e antiga procuradora Dior Fall Sow, do Senegal. O painel foi convocado pela Fundação Stop Ecocide, com sede nos Países Baixos, e foi formalmente apresentado, em novembro de 2020, na celebração dos 75 anos dos julgamentos de Nuremberga, onde foram julgados responsáveis nazis. Nos julgamentos de Nuremberga - após a II Guerra Mundial – os termos “genocídio” e “crimes contra a humanidade” foram usados pela primeira vez.

O atual Tribunal Penal Internacional, a funcionar em Haia, e regido pelo Estatuto de Roma, foi criado em 2002 e julga crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão.

A Fundação Stop Ecocide reuniu o painel de peritos após um pedido de deputados do parlamento sueco. A ideia de julgar os danos massivos e a destruição de ecossistemas no seio da mais alta autoridade penal internacional foi apoiada em primeiro lugar pelas Maldivas e Vanuatu. E mais tarde também pelo Luxemburgo, França, Bélgica, Finlândia, Espanha e Canadá . Parlamentares de mais dez Estados estão interessados em considerar essa definição: Suécia, Países Baixos, República da Irlanda, Alemanha, Portugal, Reino Unido, Filipinas, Austrália, Chipre e Brasil.

O apoio do papa Francisco e de Greta Thunberg

O papa Francisco é uma das figuras que já anunciou o apoio à iniciativa. Greta Thunberg doou à Fundação Stop Ecocídio 100 mil euros do montante de 1 milhão que recebeu em 2020 do Prémio Gulbenkian para a Humanidade. Também o Parlamento Europeu tem apoiado a iniciativa. A eurodeputada Marie Toussaint, que assumiu a missão de fazer avançar o reconhecimento do ecocídio na UE, salientou: "Após anos e anos de mobilização e luta incessante em todo o mundo, o reconhecimento do ecocídio ganhou força e apoio público. Este reconhecimento é essencial se quisermos proteger toda a vida no nosso planeta, bem como a paz e os direitos humanos".

Toussaint comprometeu-se a, como eurodeputada, trabalhar para o seu reconhecimento legal em cada Estado e para que se apoie esta alteração ao Estatuto de Roma. Podem contar comigo para isso! A justiça e a natureza prevalecerão.”

O fim da primeira fase dos trabalhos foi anunciado na altura em que a agência AFP divulgou um relatório preliminar do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), segundo o qual a sobrevivência da humanidade está mais em perigo do que o avaliado no documento entregue aos governos em outubro de 2018.

Jojo Mehta, presidente da Fundação Stop Ecocide e coordenadora do painel, afirmou: "Este é um momento histórico. Este painel de peritos reuniu-se em resposta direta ao crescente apetite político por soluções reais para a crise climática e ecológica. O momento é oportuno - o mundo está a acordar para o perigo que enfrentamos se continuarmos a trajetória atual".

Jojo Mehta. "O termo ecocídio capta a natureza drástica do momento" A responsável pela Stop Ecocide Foundation (SEF) acredita que dentro de cinco anos os grandes autores de desastres ambientais podem ser julgados no Tribunal Penal Internacional. Leia a entrevista ao Contacto.

Numa entrevista ao Contacto, em dezembro de 2020, Jojo Mehta mostrou-se confiante de que o ecocídio será incluído no rol de crimes julgados pelo TPI, e que a sua introdução será apoiada pelos Estados que assinaram o Estatuto de Roma:”Não acreditamos que haja 50 % de Estados que tenham coragem de dizer publicamente que o ecocídio não deve ser discutido. E é claro que iremos fazer muito barulho, entretanto. 2021 vai ser um ano muito importante.

Com encontros globais, como a COP 26, em que iremos estar presentes. O apoio à mudança da lei tem sido inesperado, vem não só dos países que estão a sofrer mais diretamente o impacto das alterações climáticas, mas, surpreendentemente, de muitos países ricos europeus e do Canadá”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.