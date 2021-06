Caso ocorreu esta segunda-feira na estrada de Thionville quando dois homens que seguiam num carro tentaram derrubar uma mulher que circulava de bicicleta e atacaram com gás pimenta uma testemunha que a tentou ajudar.

Crime

Alzingen. Polícia procura homens que tentaram derrubar ciclista e atacaram testemunha

As autoridades policiais lançaram uma investigação para encontrar os ocupantes de um veículo que, na segunda-feira, ao início da noite, em Alzingen, tentaram derrubar uma ciclista da bicicleta e agrediram, posteriormente, uma testemunha que correu em seu auxílio.

O caso ocorreu na estrada de Thionville, quando dois homens, que seguiam num carro com matrícula francesa, aproximaram a viatura da mulher que circulava de bicicleta. Enquanto o veículo acompanhou o trajeto da ciclista, o homem que seguia no lugar do passageiro tentou empurrá-la da bicicleta.

O condutor de um outro carro que seguia na mesma estrada apercebeu-se da situação e confrontou os dois ocupantes daquela viatura, acabando por ser agredido com spray de gás pimenta, que o condutor do veículo usou para o atingir no rosto.

Os dois homens conseguiram fugir em direção a Frisange e as primeiras buscas não conseguiram encontrá-los, tendo sido lançada uma investigação policial.

Apesar da insólita situação, nem a mulher que seguia na bicicleta nem o homem que a tentou ajudar ficaram feridos, tendo prosseguido viagem depois de terem sido examinados por equipas médicas no local.





