Acolhimento

Crianças refugiadas têm nova escola em Kirchberg

Susy MARTINS Cerca de 80 alunos entre os 3 e os 12 anos vão poder frequentar as aulas na nova infraestrutura.

Esta segunda-feira foi inaugurada uma nova escola para crianças refugiadas num dos edifícios do Banco Europeu de Investimento (BEI), em Kirchberg.



A nova infraestrutura integra um total de 80 alunos entre os 3 e os 12 anos, de crianças oriundas não só da Ucrânia bem como de outros países, cujos pais pediram proteção internacional.

Dividida em oito turmas do ensino fundamental, as crianças poderão ainda beneficiar de uma estrutura de acolhimento extracurricular (as chamadas 'maison relais').

As estruturas foram postas à disposição pelo BEI, um ato saudado pelo ministro da Educação, Claude Meisch.

As crianças vivem atualmente em estruturas de alojamento do Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA no acrónimo em francês).

