Crianças passam em média 15 horas por semana nas ‘maisons relais’

Diana ALVES Em janeiro, 57% das crianças dos cinco aos 12 anos beneficiavam do cheque-serviço, uma medida que dá aos pais a possibilidade de usufruírem de tarifas mais baixas neste tipo de estruturas.

É um número que se tem mantido estável ao longo do tempo. Em média as crianças em idade de escolaridade obrigatória passam 15 horas por semana em estruturas de acolhimento extracurricular, como as chamadas ‘maisons relais’, segundo dados revelados à Rádio Latina pelo Ministério da Educação.



Questionado sobre a taxa de crianças escolarizadas que frequentam aquelas estruturas, o ministério indica que, em janeiro, 57% das crianças dos cinco aos 12 anos beneficiavam do cheque-serviço, uma medida que dá aos pais a possibilidade de usufruírem de tarifas mais baixas nas creches, ‘maisons relais’, mini-creches, ‘foyers’ e assistentes parentais, desde que a estrutura em causa seja reconhecida pelo Ministério da Educação. Para isso, tem de preencher uma série de requisitos. O montante da ajuda é calculado consoante critérios como o rendimento da família, número de filhos ou horas passadas nas estruturas.



