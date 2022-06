Na Alemanha, uma em cada três crianças dos 10 aos 12 anos aumentou de peso durante a pandemia. Qual é a percentagem no Luxemburgo? O Déi Gréng quer saber.

Crianças do Luxemburgo ficaram obesas na pandemia? Partido exige saber

Diana ALVES Na Alemanha, uma em cada três crianças dos 10 aos 12 anos aumentou de peso durante a pandemia. Qual é a percentagem no Luxemburgo? O Déi Gréng quer saber.

Numa questão parlamentar dirigida à ministra da Saúde, Paulette Lenert, os deputados ecologistas Josée Lorsché e Marc Hansen fazem referência aos estudos efetuados nos países vizinhos que mostram que a obesidade infantil aumentou desde o início da crise sanitária.

França. Casos de obesidade infantil quase duplicaram durante a crise sanitária Os autores analisaram exames regulares a quase 50 mil crianças e os dados mostram que a proporção de crianças obesas quase duplicou nos dois anos da crise sanitária, de 2,8% para 4,6%.

De acordo com os parlamentares, “na Alemanha cientistas e médicos temem uma verdadeira pandemia iminente de obesidade”, depois de uma sondagem ter revelado que uma em cada três crianças dos 10 aos 12 anos aumentou de peso durante a pandemia.

Na origem do problema terá estado a falta de atividade física e o aumento do consumo de açúcar, hábitos que se prolongaram para além dos confinamentos. Os deputados adiantam ainda que os dados recolhidos na Alemanha mostram também que as crianças oriundas de contextos socioeconómicos mais fracos têm mais probabilidade de sofrer do problema.

Por estas razões, Josée Lorsché e Marc Hansen pedem à ministra dados sobre a evolução do número de pessoas obesas – e em particular de crianças – ao longo dos últimos cinco anos e também desde o início do primeiro confinamento, em março de 2020.

Investigadores do Luxemburgo querem acabar com o estigma do peso associado à obesidade Investigadores do instituto querem que a doença seja abordada de forma abrangente e que sejam reconhecidos os vários fatores que para ela contribuem, combatendo a perceção estereotipada de que as pessoas obesas são de alguma forma responsáveis pelo seu peso.

Caso o Luxemburgo apresente uma situação semelhante à da vizinha Alemanha, os deputados ecologistas querem saber quais as medidas preconizadas pelo Governo para contrariar essa tendência e se uma delas passará pela aplicação de um imposto específico sobre alimentos açucarados.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, tem até ao dia 20 de julho para dar respostas às perguntas dos deputados.



