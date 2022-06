Miah Cerrillo contou o seu testemunho perante a Câmara dos Representantes norte-americana.

Massacre em escola primária

Criança sobreviveu a tiroteio no Texas porque se cobriu com o sangue de uma amiga

Ana Patrícia CARDOSO

Miah tem 11 anos e frequentava a quarta classe na escola primária Robb, em Uvalde, Texas. No dia 24 de maio foi para as aulas e estava presente no tiroteio que matou 21 pessoas. Conseguiu sobreviver, mas não foi o caso de outras 19 crianças e dois professores.

Esta quarta-feira, Miah reviveu a experiência traumática na Câmara dos Representantes, numa sessão com os legisladores do projeto de lei para um maior controlo de armas.

Apesar da tenra idade, foi o pensamento rápido de Miah que lhe salvou a vida, após ver a sua professora e amigos serem alvejados. No testemunho gravado, Miah lembrou a altura em que o atirador, de 18 anos, atirou sobre a professora e disse-lhe logo de seguida "Boa noite".

À medida que tentavam fugir ou esconder-se, o jovem disparou sobre uma amiga que estava mesmo ao lado. Foi aí que Miah se cobriu do sangue da colega e fingiu estar morta até conseguir alcançar o telefone da professora e chamar a polícia. Depois deste dia, Miah confessou esta quarta-feira não se sentir segura na escola. "Não quero que isso volte a acontecer", disse citada pelo jornal The Guardian.

Outras famílias afetadas pelos recentes massacres nos Estados Unidos estiveram presentes na sessão, incluindo, Félix e Kimberly Rubio, cuja filha Lexi morreu em Uvalde, e Zeneta Everhart, cujo filho, Zaire Goodman, foi ferido em Buffalo.

Pouco antes do massacre na escola primária do Texas, dez pessoas tinham morrido num tiroteio num supermercado, duas semanas antes.

"Não queremos que pensem na Lexi apenas como um número. Ela era inteligente, compassiva e atlética. Por isso hoje defendemos a Lexi, e como voz dela exigimos ação", disse o pai da menina que morreu em Uvalde aos legisladores.

Os membros da Câmara dos Representantes aprovaram na quarta-feira uma ampla proposta de lei de controlo de armas, poucas horas depois das vítimas testemunharem. A iniciativa aumentaria o limite de idade para a compra de uma espingarda semiautomática e proibiria a venda de carregadores de munições com uma capacidade superior a 15 balas. A legislação, porém, está quase condenada ao fracasso no Senado, onde são necessários 60 votos para aprovar a maioria da legislação.

