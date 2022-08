A menina brincava num pátio quando a estátua de 200 quilos tombou.

Alemanha

Criança de sete anos morre por causa de estátua em Munique

Uma menina de sete anos morreu quando uma estátua de pedra caiu no pátio de um hotel de Munique, Alemanha. Segundo a polícia da capital da Bavaria, a criança era italiana e estava de férias com os pais no país.

A criança brincava num pátio de um bairro de Isarvorstadt, na sexta-feira à noite quando a estátua, pesando cerca de 200 quilos, tombou. Várias pessoas presenciaram o acidente e tentaram libertá-la, mas já tinha sofrido contusões pulmonares, lacerações no fígado e no baço.

Ainda foi levada para o hospital em estado grave, mas acabou por morrer. Os pais estão a ser acompanhados por uma equipa de profissionais.

Ainda não está claro porque a estátua, que tem 1,40m de altura, tombou e caiu sobre a criança. "De acordo com a situação atual, tendemos a descartar ações deliberadas", disse um porta-voz da polícia no domingo.

O departamento de investigação criminal alemão iniciou uma investigação.

