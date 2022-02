Incidente é muito parecido com o que aconteceu com Rayan, cinco anos, em Marrocos há poucos semanas.

Criança de 9 anos está presa há dois dias em poço no Afeganistão

Um rapaz de nove anos está preso num poço a 10 metros de profundidade em Zabul, aldeia no sudeste do Afeganistão, desde terça-feira. Está em curso uma operação de resgate, confirmaram as autoridades nesta quinta-feira. "Uma equipa está lá com uma ambulância, oxigénio e outras coisas necessárias" para salvar a criança, que "está bem de saúde e pede comida e água", disse Abdullah Azzam, secretário do vice-primeiro-ministro Abdul Ghani Baradar, no Twitter.

As circunstâncias exatas da queda da criança no poço ainda não foram apuradas.

Arábia Saudita enche milhares de poços após a morte de criança marroquina As autoridades sauditas apelaram também aos residentes para informarem sobre poços perigosos ou descobertos.

Escavadoras cortaram grandes valas na terra para tentar aceder ao poço. Os socorristas "estão a trabalhar para assegurar que a criança não seja apanhada por um deslizamento de terra", disse Ahmadullah Wasiq, um porta-voz do governo Taliban, citado pela AFP. "O Ministério da Defesa está pronto a entregar equipamento por helicóptero, se necessário", acrescentou.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram o pequeno Haidar preso no poço e a chorar. Imagens surgem através de uma câmara que foi presa numa corda e descida até à criança.

O incidente tem contornos muito semelhantes ao que aconteceu apenas há algumas semanas em Marrocos, quando o pequeno Rayan, cinco anos, caiu num poço seco e, apesar dos esforços para o salvar, acabou por morrer após cinco dias preso.

