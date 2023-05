Segundo Claude Meisch, o recurso aos assistentes parentais poderá ser uma solução para algumas famílias.

Educação

Creches com horários incompatíveis? Ministro tem uma solução

Diana ALVES Segundo Claude Meisch, o recurso aos assistentes parentais poderá ser uma solução para algumas famílias.

É uma sugestão do ministro da Educação. Os pais que têm horários incompatíveis com os horários de funcionamento das creches podem sempre recorrer a um assistente parental.



A pista foi avançada por Claude Meisch no Parlamento, durante uma reunião com os deputados da comissão do ensino, na qual um dos parlamentares levantou a questão sobre as opções dos pais que trabalham por turnos, por exemplo.

Leia o artigo completo na Rádio Latina.

