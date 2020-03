Internacional português continua junto da família.

CR7 oferece cinco ventiladores ao serviço de saúde da Madeira

Cristiano Ronaldo, que se encontra atualmente na Madeira, decidiu oferecer ao serviço de saúde da região autónoma cinco ventiladores.



A notícia foi confirmada, nesta sexta-feira, pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

"O melhor jogador do Mundo, que é madeirense e se chama Cristiano Ronaldo, já entrou em contacto com o SESARAM e já formalizou a sua ajuda. Vai colaborar no serviço regional de Saúde com a compra de mais cinco ventiladores", referiu Pedro Ramos.

