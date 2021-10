O segundo maior sindicato do país defende que o patrão não pode mandar para casa, obrigar o trabalhador sem CovidCheck em dia a pedir uma licença sem vencimento ou, pior, despedi-lo.

CovidCheck nas empresas não pode levar a despedimentos – LCGB

Susy MARTINS O segundo maior sindicato do país defende que o patrão não pode mandar para casa, obrigar o trabalhador sem CovidCheck em dia a pedir uma licença sem vencimento ou, pior, despedi-lo.

“Não pode haver sanções para os trabalhadores ao abrigo do CovidCheck nas empresas”. Esta é uma das reivindicações da central sindical LCGB, após o anúncio do Governo de permitir às empresas dos setores público e privado adotarem o passe sanitário.

A LCGB sublinha que o CovidCheck nas empresas não deve prejudicar as condições de trabalho das pessoas não vacinadas e que é preciso evitar os despedimentos.

Segundo a central sindical, o Executivo está ultrapassado com a crise sanitária e deixa a “batata quente” da gestão da crise nas mãos dos sindicatos e dos empregadores. Para evitar que haja abusos por parte de alguns patrões, a LCGB garante que vai estar atenta ao cumprimento de regras.

Uma vez que a introdução do CovidCheck depende da vontade do empregador, a central sindical insiste que as despesas ligadas, por exemplo, à realização de testes PCR ou de antigénio certificados por um profissional da saúde devem, no seu entender, ficar obrigatoriamente à cargo do patrão.

Federação Horesca resignada com obrigação de CovidCheck nos restaurantes e cafés A Rádio Latina confrontou o secretário-geral da federação com as medidas anunciadas na semana passada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel.

Apesar de o primeiro-ministro, Xavier Bettel, ter afirmado que os testes para os não vacinados devem ser feitos fora do horário laboral, a LCGB reivindica o oposto.Por outro lado, se o empregador optar por instaurar o CovidCheck, a LCGB quer que a medida seja discutida com a delegação do pessoal e a delegação da saúde e segurança.

Em caso de eventuais abusos, a LCGB apela os trabalhadores a denunciá-los ao sindicato para que possam ser tomadas medidas adequadas.



