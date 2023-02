Os resultados do estudo, publicado na The Lancet, não significam que seja indiferente ser vacinado ou infetado para adquirir uma primeira imunidade:

Covid. Infeção anterior protege tanto como vacina

As pessoas estão tão bem protegidas da covid se tiverem sido previamente infetadas com o vírus como se tivessem sido vacinadas, concluiu um dos maiores estudos sobre este assunto, crucial para a gestão da epidemia, divulgado esta sexta-feira na revista científica The Lancet.

"Mesmo que uma infeção dê uma proteção que diminui com o tempo, o nível dela (...) parece ser tão ou mais duradouro do que o conferido pela vacinação", determina a investigação.

Esta comparação tem por base as vacinas com mRNA da Pfizer/BioNTech e da Moderna, que se encontram entre as mais eficazes contra a covid e estiveram em destaque nas campanhas de vacinação de vários países ocidentais.

O assunto não é novo e muitos estudos já tentaram comparar os riscos de reinfeção na covid, dependendo se se está vacinado ou se já se foi infetado anteriormente.

Mas o trabalho publicado na The Lancet é de uma abrangência sem precedentes: compila cerca de 60 estudos pré-existentes e inclui uma retrospetiva de vários anos que tem em conta o aparecimento da variante Omicron no final de 2021.

Ficar doente continua a ser bem mais arriscado

Esta última demonstrou ser muito mais contagiosa do que as suas predecessoras e capaz de infetar muitas pessoas vacinadas, mesmo que estas não corram um risco elevado de doença grave.

O estudo da Lancet conclui que o mesmo se aplica à infeção anterior pelo coronavírus: a proteção é bastante fraca contra a reinfeção com Omicron, mas forte contra uma forma severa da doença.

Estes resultados não significam que seja indiferente ser vacinado ou infetado para adquirir uma primeira imunidade: na verdade, é muito mais arriscado ficar doente, especialmente nos idosos.

No entanto, este estudo dá uma ideia mais clara do que se pode esperar no desenvolvimento da imunidade "híbrida" na população, já que cada vez mais pessoas são simultaneamente vacinadas e ficam doentes pelo menos uma vez.

"A longo prazo, a maioria das infeções ocorrerá em pessoas que estão bem protegidas contra formas graves da doença, seja através de infeções anteriores, vacinação, ou ambas", disseram alguns investigadores, não envolvidos no estudo, num comentário também publicado na revista.

Estes resultados dão, portanto, esperança de que futuras vagas de Covid resultem em baixos níveis de hospitalizações, concluem.

