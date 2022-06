Mais 82% de casos registaram-se na população com mais de 75 anos e houve mais 73% novos infetados entre 0-14 anos. Ao todo surgiram 4.000 novos casos.

Pandemia

Covid. Infeções aumentaram 41% numa semana no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Mais 82% de casos registaram-se na população com mais de 75 anos e houve mais 73% novos infetados entre 0-14 anos. Ao todo surgiram 4.000 novos casos.

Os números da pandemia no Luxemburgo continuam preocupantes e a registar aumentos significativos. Na semana passada registaram-se 3950 novas infeções por covid-19, contra as 2.824 da semana anterior, o que significa um crescimento de 41% de novos casos, indica o relatório semanal do Ministério da Saúde. A média de idades dos residentes diagnosticados positivos é de 38,9 anos.



Mais duas pessoas faleceram devido ao vírus da pandemia e os internamentos também cresceram. Nos cuidados normais foram internadas mais 15 pessoas (contra seis na semana anterior e nos cuidados intensivos mais um doente ficou internado, estão agora dois. A média de idades dos hospitalizados é de 51 anos.

De salientar que entre 13 a 19 de junho realizaram-se mais testes PCR no que na semana antecedente, 11.336 contra 9.289.

A grande maioria das novas infeções ocorreram entre as populações mais jovens e as mais idosas do país, com impressionantes aumentos. Na faixa etária dos 75+ anos o crescimento de casos foi de 82% e nos mais novos, entre 0-14 anos registaram-se mais 73% de novas infeções.

Portugal chega aos cinco milhões de casos de covid-19 Sublinhagem BA.5 da variante Omicron tornou-se rapidamente dominante em Portugal, sendo responsável por 88% das infeções registadas no país.

Em relação à semana anterior onde a subida de novos casos foi de 46%, a taxa de reprodução diminuiu de 1,24 para 1,19, mas a taxa de positividade aumentou de 30,40% para 35,15%.

A família continua a fonte de contágio mais frequente (33%) seguida da comunidade escolar (11%).

No Luxemburgo a taxa de vacinação é de 78,8% atualmente, com 473.785 residentes completamente vacinados.

