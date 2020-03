Em entrevista ao jornal espanhol El País, a presidente da Comissão Europeia garante que a União Europeia está a fazer todos os esforços para combater a pandemia.

Covid-19. Von der Leyen garante que a UE já encomendou o "material de saúde que precisa"

Nuno RAMOS DE ALMEIDA

Tem 61 anos, está a apenas 100 dias à frente da Comissão Europeia. Não tem tido um início de mandato facilitado. Está perante a maior pandemia que se abate sobre a humanidade, desde a gripe espanhola de 1918, que na altura ceifou mais de 50 milhões de vidas.

A nova presidente da Comissão Europeia encabeça a proposta de medidas extraordinárias para os 27 estados membros, que vão desde o encerramento das fronteiras exteriores à União Europeia (UE), até à suspenção do chamado pacto de estabilidade e crescimento que impedia os vários países de se endividarem.

Na véspera da cimeira europeia de quinta-feira, Ursula von der Leyan disse ao El País o ponto da situação na luta contra o coronavírus a nível europeu: "Tenho boas notícias. Organizamos a compra de material com 25 estados membros, e cubriram-se todas as necessidades que havia, conseguiu-se mesmo comprar mais material médico do que o pedido", para combater esta crise sanitária.

A presidente da Comissão Europeia defende um grande investimento nos estados membros para atenuar a crise económica decorrente da situação sanitária do combate ao coronavírus. Para isso defende um grande aumento do orçamento comunitário, para que a UE possa apoiar os países mais fracos.

