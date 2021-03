Grupo de especialistas da "Task Force Covid-19" alertou na semana passada para um possível novo pico de casos em maio, com cerca de 310 infeções por dia.

Covid-19 volta a estar mais presente no Luxemburgo

Susy MARTINS Grupo de especialistas da "Task Force Covid-19" alertou na semana passada para um possível novo pico de casos em maio, com cerca de 310 infeções por dia.

A análise mais recente feita pelo pelo Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa), às águas residuais do Luxemburgo detetaram "níveis elevados" do SARS-CoV-2 na semana passada.

Os maiores aumentos registaram-se nas estações de tratamento das águas residuais de Grevenmacher, Wiltz e Bettembourg. Em contraciclo, nas autarquias de Beggen, Pétange e Troisvierges registou-se uma diminuição da presença do vírus.

As análises foram realizadas em 13 estações de tratamento de águas residuais no país. Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus nas amostras.

A conclusão está em linha com as previsões sobre a circulação do vírus feitas pela "Task Force Covid-19". No relatório mais recente publicado na sexta-feira passada, o grupo de especialistas alerta para um possível "novo pico de casos diários de cerca de 310 infeções por dia, em maio".

Uma previsão justificada pelo aumento da percentagem de casos da ariante inglesa no Grão-Ducado. Atualmente, 58% dos casos detetados no país são atribuídos a esta variante e 20% à sul-africana.

Os investigadores sublinham no entanto que a evolução da situação pandémica no país vai depender do comportamento da população, pelo que as projeções são simplesmente uma indicação.

Relembre as medidas sanitárias em vigor no Luxemburgo Polícia alerta que continua atenta ao desrespeito pela 'lei covid'.

Nos próximos dias, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, deverá voltar a falar ao país para saber o que irá acontecer depois de 2 de abril, dia em que expira a atual 'lei-covid'. Só aí se saberá por exemplo se restaurantes e cafés vão continuar encerrados, medida que dura desde novembro. O relatório da Task Force é um dos documentos tidos em conta pelo Governo para a tomada de decisões na pandemia. Mas a certeza sobre o que acontecerá nas próximas semanas só chegará nos próximos dias.



