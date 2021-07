Em todo mundo, são variadas as posturas governamentais perante a possibilidade de obrigatoriedade de vacinação contra a covid-19. Em Itália e no Reino Unido a lei já está em vigor. Em França e no Luxemburgo discute-se a imunização obrigatória para profissionais de saúde.

Vacinas obrigatórias? Conheça os países que ponderam a medida

Ana B. Carvalho Em todo mundo, são variadas as posturas governamentais perante a possibilidade de obrigatoriedade de vacinação contra a covid-19. Em Itália e no Reino Unido a lei já está em vigor. Em França e no Luxemburgo discute-se a imunização obrigatória para profissionais de saúde.

Luxemburgo

No Grão-Ducado, a vacinação obrigatória para profissionais de saúde está em cima da mesa. O novo presidente da Federação dos Hospitais do Luxemburgo (FHL), Philippe Türk, disse à RTL que acredita que ainda que 70% dos trabalhadores da saúde já tenham sido vacinados, a taxa não é suficiente. Türk defende que é preciso mais sensibilização dos profissionais de saúde, mas não exclui que mesmo assim a vacina seja imposta.

França

Em França, a vacinação obrigatória dos profissionais de saúde está na ordem do dia. O primeiro-ministro Jean Castex consultará brevemente os chefes de grupos parlamentares e autoridades políticas locais sobre esta possibilidade.

Um artigo publicado recentemente na imprensa francesa, assinado por 96 médicos, incluindo chefes de departamento que se tornaram figuras da imprensa durante a pandemia, pediu ao governo "que tome a decisão de tornar a vacinação obrigatória" para qualquer empregado de um lar ou hospital visto que estão mais vulneráveis à contaminação pelo vírus da covid-19.

A 13 de abril deste ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um comunicado onde diz não apoiar a imposição da vacinação contra a covid-19, tendo argumentado que é melhor trabalhar nas campanhas de informação e sensibilização e tornar as vacinas acessíveis" à população.

Itália

Em Itália, entrou em vigor em abril, uma lei que prevê que "as pessoas que trabalham em estruturas socio-sanitárias, públicas e privadas, em farmácias, drogarias e consultórios privados, estão obrigadas a ser vacinadas". Em caso de violação, o infrator, se trabalhar em contacto com o público, é afeto a outro serviço ou suspenso sem remuneração se o empregador não tiver novas tarefas para lhe oferecer.

Entretanto, 300 profissionais de saúde italianos intentaram uma ação judicial para que seja levantada esta obrigação, mencionando que "não é uma batalha de no-vax (não à vacina), mas sim democrática. "Obrigamos as pessoas a correrem o risco de não poderem mais exercer a sua profissão", explicou a advogada de defesa Daniele Granara, citada pelo diário Il giornale di Brescia. A audiência está agendada para 14 de julho.

300 profissionais de saúde em Itália agem judicialmente contra a obrigação de vacinação Está marcada audiência para 14 de julho.

Também no Vaticano - cidade-Estado - um memorando de 8 de fevereiro tornou a vacina obrigatória para os habitantes deste Estado, o mais pequeno do mundo e para os empregados que lá trabalham. As sanções podem teoricamente ir tão longe quanto a demissão.

Reino Unido

O governo britânico tornará a vacinação contra a covid-19 obrigatória para os funcionários de lares e apoio domiciliário a partir de outubro, e está a considerar se a medida deve ser alargada a todos os funcionários do Serviço Nacional de Saúde (NHS, em inglês).

Os defensores argumentam que a vacinação contra a covid-19 não é diferente da vacinação contra a hepatite B, que é exigida por alguns serviços de saúde secundários no Serviço Nacional de Saúde inglês. Segundo o British Medical Journal tais políticas nunca foram testadas legalmente. Estes serviços exigem ao pessoal a toma da vacina contra a hepatite B, mas, na prática, aqueles que não o fazem são apenas dispensados de certas funções que poderiam expô-los à doença.

A Associação Médica Britânica já advertiu que embora seja desejável que todo o pessoal do NHS seja vacinado, "a compulsão é um instrumento contundente que comporta os seus próprios riscos". "Embora alguns profissionais de saúde já sejam obrigados a ser imunizados em certas condições para trabalharem em certas áreas, qualquer proposta específica para o requisito obrigatório de todo o pessoal ser vacinado contra a covid-19 levantaria novas implicações éticas e legais", disse a associação.

Entretanto, mais de 60.000 pessoas assinaram uma petição contra o plano do Governo para tornar a vacina obrigatória para os trabalhadores dos cuidados domiciliários. O documento defende que deve ser "dado o direito de exercer o livre arbítrio em relação a qualquer procedimento médico" a estes trabalhadores.

EUA

Apesar de não haver uma lei presidencial, vários estados e empresas estão a impor a vacinação contra a covid-19. Em abril, um hospital de Houston Methodist exigiu que o seu pessoal fosse vacinado mas mais de 150 profissionais não o fizeram e foram despedidos.

Em junho, a empresa global de serviços financeiros Morgan Stanley foi mais longe do que a maioria quando impediu a entrada de todo o pessoal e clientes dos seus escritórios de Nova Iorque, que não estivessem completamente vacinados. A intenção era remover a necessidade de máscaras faciais e distanciamento social da equação do espaço de trabalho, mas o CEO da Morgan Stanley, James Gorman, expressou o seu desejo de uma força de trabalho de regresso de forma bastante direta.

Segundo a EuroNews, a Goldman Sachs ordenou aos seus funcionários norte-americanos que declarassem o seu estatuto de vacinação até ao meio-dia de 17 de junho. Ciente de diferentes terrenos legais, a sede europeia da Goldman Sachs em Londres apenas "encorajou fortemente" o seu pessoal a completar um inquérito em maio com o seu estatuto de vacinação, antes de regressar ao escritório até 14 de junho, noticiou a EuroNews.

Entretanto, a cidade de São Francisco anunciou a 23 de junho que iria exigir que os seus 35.000 funcionários, incluindo agentes da polícia e bombeiros, fossem vacinados, ou que fossem objeto de acção disciplinar até ao despedimento, inclusive. A exigência não produzirá efeito, até que as vacinas tenham sido totalmente aprovadas pela U.S. Food and Drug Administration (FDA).



E no resto do mundo?

A Irlanda não excluiu a obrigatoriedade da vacinação covid-19 para os trabalhadores de saúde, mas o regulador de saúde do país chamou-lhe o "passo mais intrusivo" que só deve ser considerado se o risco para os doentes por parte do pessoal de saúde não vacinado for elevado devido ao aumento da transmissão comunitária. Alguns hospitais na Irlanda já enviaram pessoal que se recusa a ser vacinado para casa com salário integral, para evitar que estejam perto dos doentes.

Na Rússia, Vladimir Putin opõe-se a uma exigência nacional, mas o Presidente da Câmara de Moscovo decretou a 16 de junho que os funcionários do setor dos serviços deveriam ser vacinados. Está previsto que aproximadamente 60% desses funcionários, cerca de dois milhões de pessoas, devem ser vacinados até 15 de agosto. Desde então, outras entidades locais, incluindo São Petersburgo e a sua região, tomaram medidas semelhantes.



No Paquistão, a província do Sudoeste do Balochistão proibiu a entrada de pessoas não vacinadas nos serviços públicos, parques, centros comerciais e transportes públicos a partir do dia 1 de julho. Noutras partes do país, os funcionários públicos da província de Sindh que se recusarem a ser vacinados contra a covid-19 não serão pagos a partir desse mês, enquanto a província de Punjab ameaçou cortar o telefone àqueles que recusarem a injecção.

Nas Filipinas, o Presidente Rodrigo Duterte ameaçou ordenar a prisão dde quem recusasse a vacinação e disse-lhes que deixassem o país se não cooperassem com os esforços para pôr fim a uma emergência de saúde pública. "Não me interpretem mal. Há uma crise a ser enfrentada neste país. Há uma emergência nacional. Se não quiseres ser vacinado, mando-te prender e injecto-te a vacina no rabo", disse Duterte. "Se não concordar em ser vacinado, deixe as Filipinas. Vá para a Índia se quiser ou algures, para a América", disse ele, acrescentando que ordenaria aos líderes das aldeias que compilassem uma lista de residentes desafiantes.

Segundo a agência oficial do Tajiquistão, o governo emitiu um decreto exigindo a vacinação de todos os cidadãos maiores de 18 anos, sem dar mais pormenores e sem especificar em que condições a obrigação deveria ser aplicada.

No Cazaquistão o governo ordenou, no dia 1 de julho, a vacinação obrigatória da maioria dos empregados que têm contacto com outras pessoas. Aqueles que recusarem a injecção serão proibidos de interagir com os clientes ou outras pessoas.

A Arábia Saudita anunciou a 18 de maio que a vacinação seria obrigatória a partir de agosto para a entrada em estabelecimentos governamentais e privados, incluindo locais de educação e entretenimento, bem como nos transportes públicos. E apenas os empregados vacinados nos setores público e privado poderão regressar ao seu local de trabalho.

