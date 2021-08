Diferentes estudos apontam para quebra de eficácia das vacinas de mRNA contra a variante Delta, mas os fármacos continuam a reduzir a transmissão do vírus para quem tem o esquema vacinal completo, face a quem não está vacinado.

Covid-19

Vacinas da Pfizer e da Moderna são menos eficazes contra a variante Delta

As vacinas Pfizer e Moderna são menos eficazes contra a variante Delta. A eficácia desta duas vacinas (de mRNA) caiu de 91% para 66% desde que a variante Delta se tornou dominante nos países, de acordo com dados divulgados pelas autoridades de saúde norte-americanas, esta terça-feira, refere a AFP.

Esta quebra na eficácia contra a variante Delta tem sido relatada em vários estudos, ainda que com diferentes percentagens.

Também esta terça-feira, um estudo português do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) confirmou que as vacinas de mRNA, como são o caso da Pfizer e da Moderna são menos eficazes a prevenir a infeção pela variante Delta.

Os dados preliminares do estudo do INSA concluíram que o risco de infeção pela variante Delta para quem já está vacinado com esses fármacos é o o dobro do risco de infeção pela variante Alpha (variante britânica), devido ao facto de a carga viral dos infetados com a variante anteriormente conhecida como variante indiana ser superior.

"O risco de uma infeção pela variante Delta em vacinados é, aproximadamente, o dobro do risco de infeção pela variante Alpha, uma tendência verificada tanto em indivíduos com o esquema vacinal parcial como em indivíduos com o esquema vacinal completo", refere a informação do estudo disponibilizada no site do instituto.



Para o esquema vacinal completo, a eficácia daquelas vacinas contra a variante Delta é 41% a 80%, face uma eficácia de 70% a 90% para a variante Alpha. Em caso de apenas uma toma essa eficácia desce ainda mais, passando a ser de 24% a 49% no caso da variante Delta, por comparação com 55% a 70% para a variante Alpha.

Apesar disso, a vacinação, sobretudo se completa, continua a ser uma barreira de proteção, tanto contra as formas graves da doença, hospitalizações e mortes por covid-19, como para reduzir a transmissão. O estudo do INSA sublinha que "os indivíduos com o esquema vacinal completo apresentaram menor carga viral e potencialmente menor transmissibilidade do que os indivíduos não vacinados para ambas as variantes de preocupação analisadas (Delta e Alpha)".

